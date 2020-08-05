***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 69.028.094 110.349.138 14.013.527 56.182.637Satışların Maliyeti16 -21.097.771 -21.722.768 -6.403.094 -12.338.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.930.323 88.626.370 7.610.433 43.843.673BRÜT KAR (ZARAR)47.930.323 88.626.370 7.610.433 43.843.673Genel Yönetim Giderleri17 -2.761.132 -2.091.355 -1.090.626 -994.541Pazarlama Giderleri-380.537 -73.252Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.994.510 7.620.359 2.757.623 3.008.253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.031.570 -5.017.133 -476.201 -3.506.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.751.594 89.138.241 8.727.977 42.350.782Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 21.586.148 35.740.556 11.349.225 17.202.684Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -245.899 -162.172FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.337.742 124.632.898 20.077.202 59.391.294Finansman Giderleri-20.690 -15.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294DÖNEM KARI (ZARARI)71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,45485000 0,79241000 0,12819000 0,36929000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.434.239 88.547.112Dönem Karı (Zararı)71.317.052 124.632.898Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.675.907 -27.601.411Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 191.582 36.092Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler120.426 2.169.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 14 156.409 -30.838Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 107.417 2.378.963Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -143.400 -178.566Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18, 19 -17.008.686 -30.052.961Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20.771Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 245.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.595.064 -8.981.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.020.049 -3.459.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.285.509 -7.115.722Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler24.436 -434.813Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)221.604 349.736Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.182.589 -340.287Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler147.349 5.746.584Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)549.741 -3.781.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.047 54.528Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.046.081 88.050.170Alınan Faiz18 386.965 1.228.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.193 -660.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI31.035.331 34.092.136Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -577.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-497.187 -11.396Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -490.912Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -6.275 -11.396Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -743.322Alınan Temettüler19 4.922.450 6.599.773Alınan Faiz15.882.189 28.824.510FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.547.785 -157.812.285İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096 -7.660.605Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-101.499Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-101.499Ödenen Temettüler-165.872.190 -150.151.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-94.078.215 -35.173.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-94.078.215 -35.173.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ372.141.334 271.022.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 278.063.119 235.849.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 278.063.119 372.141.334Ticari Alacaklar14.102.255 11.938.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.102.255 11.938.806Diğer Alacaklar6.978.497 6.873.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.978.497 6.873.881Stoklar8 515.790 540.226Peşin Ödenmiş Giderler9 216.878 686.482Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.773 2.966Diğer Dönen Varlıklar274.198 224.151ARA TOPLAM300.152.510 392.407.846TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR300.152.510 392.407.846DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.727.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.748.904.561 1.748.904.561Maddi Duran Varlıklar11 150.148.947 149.748.487Kullanım Hakkı Varlıkları11 44.502 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 56.830 64.534Peşin Ödenmiş Giderler9 248.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.899.402.840 1.909.577.114TOPLAM VARLIKLAR2.199.555.350 2.301.984.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar69.183 147.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.183 147.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar69.183 147.886Ticari Borçlar3.634.616 4.817.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.634.616 4.817.205Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 554.053 614.611Diğer Borçlar4.941.685 6.052.611İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 1.339.077 1.092.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.602.608 4.959.744Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.623.764 6.074.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.623.764 6.074.023Kısa Vadeli Karşılıklar12.152.272 11.972.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 73.885 1.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 12.078.387 11.970.970ARA TOPLAM27.975.573 29.678.601TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.975.573 29.678.601UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.425.626 4.499.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.425.626 4.499.953Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 5.425.626 4.499.953Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)639.370İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 639.370Uzun Vadeli Karşılıklar327.919 244.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 327.919 244.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.392.915 4.744.053TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.368.488 34.422.654ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.165.186.862 2.267.562.306Ödenmiş Sermaye15.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)15.b -33.066.282 -25.492.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.684.299 1.684.299Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.684.299 1.684.299Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.c 139.436.832 115.427.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.824.534.961 1.671.797.378Net Dönem Karı veya Zararı71.317.052 342.865.730TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.165.186.862 2.267.562.306TOPLAM KAYNAKLAR2.199.555.350 2.301.984.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler32.289.164 243.429.826 -275.718.990 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)124.632.898 124.632.898 124.632.898Dönem Karı (Zararı)124.632.898 124.632.898 124.632.898Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.660.605 -7.660.605 -7.660.605Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -23.927.880 113.862.779 1.673.361.684 124.632.898 2.049.209.481 2.049.209.481Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306Transferler24.009.747 318.855.983 -342.865.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.317.052 71.317.052 71.317.052Dönem Karı (Zararı)71.317.052 71.317.052 71.317.052Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 139.436.832 1.824.534.961 71.317.052 2.165.186.862 2.165.186.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865475BIST