***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2021 18:12
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 96.505.059 69.028.094 48.389.869 14.013.527
Satışların Maliyeti
17 -25.044.300 -21.097.771 -12.654.899 -6.403.094
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.460.759 47.930.323 35.734.970 7.610.433
BRÜT KAR (ZARAR)
71.460.759 47.930.323 35.734.970 7.610.433
Genel Yönetim Giderleri
18.a -3.465.655 -2.761.132 -1.649.846 -1.090.626
Pazarlama Giderleri
18.b -3.612.020 -380.537 -747.249 -73.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.905.981 5.994.510 5.931.170 2.757.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.806.724 -1.031.570 827.974 -476.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.482.341 49.751.594 40.097.019 8.727.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 27.026.238 21.586.148 13.482.509 11.349.225
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.508.579 71.337.742 53.579.528 20.077.202
Finansman Gelirleri
52.813 52.813
Finansman Giderleri
-351.184 -20.690 -293.616 -15.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 22 0,67910000 0,45485000 0,34110000 0,12819000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.562.597 48.434.239
Dönem Karı (Zararı)
106.210.208 71.317.052
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.662.172 -16.675.907
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 12, 13 202.360 191.582
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.778.103 120.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14, 15 430.511 156.409
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.661.466 107.417
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -547.148 -143.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 -22.509.041 -17.008.686
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
422.612 20.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.552.390 -6.595.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.431.715 -2.020.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.080.429 -4.285.509
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-168.934 24.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.931.697 221.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.308.349 -1.182.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.212.643 147.349
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
112.943 549.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-573.550 -50.047
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.995.646 48.046.081
Alınan Faiz
19 564.807 386.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.144 1.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.427.064 31.035.331
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.052.516 -497.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.052.516 -490.912
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.275
Alınan Temettüler
20 4.997.513 4.922.450
Alınan Faiz
20.482.067 15.882.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.959.781 -173.547.785
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.591 -101.499
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-87.591 -101.499
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -165.872.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.970.120 -94.078.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.970.120 -94.078.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.675.578 372.141.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 293.705.458 278.063.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 293.705.458 355.675.578
Ticari Alacaklar
20.274.877 13.296.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.274.877 13.296.014
Diğer Alacaklar
4.273.778 3.728.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.273.778 3.728.695
Stoklar
8 693.594 524.660
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.676.658 579.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
749 2.893
Diğer Dönen Varlıklar
1.095.363 521.813
ARA TOPLAM
321.720.477 374.329.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
321.720.477 374.329.562
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.705.068.110 1.705.068.110
Maddi Duran Varlıklar
12 153.342.804 152.387.470
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 251.290 345.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.267 42.211
Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.203.717 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.875.897.188 1.860.212.084
TOPLAM VARLIKLAR
2.197.617.665 2.234.541.646
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
191.966 180.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
191.966 180.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
191.966 180.662
Ticari Borçlar
29.184.518 6.876.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.184.518 6.876.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 681.337 519.694
Diğer Borçlar
3.026.190 1.864.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.585.288 1.339.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.440.902 525.611
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.812.816 3.699.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.812.816 3.699.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.386.401 11.786.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 362.552 100.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.023.849 11.685.315
ARA TOPLAM
47.283.228 24.927.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.283.228 24.927.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.344 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.344 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
69.344 168.239
Diğer Borçlar
6.223.676 5.579.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.223.676 5.579.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
290.940 376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 290.940 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
470.454 301.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 470.454 301.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.054.414 6.426.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.337.642 31.353.431
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.143.280.023 2.203.188.215
Ödenmiş Sermaye
16.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -34.005.929 -34.005.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.068.540 3.068.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.068.540 3.068.540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.c 154.745.061 140.376.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.751.982.143 1.823.595.314
Net Dönem Karı veya Zararı
106.210.208 108.873.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.143.280.023 2.203.188.215
TOPLAM KAYNAKLAR
2.197.617.665 2.234.541.646
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.009.747 318.855.983 -342.865.730 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.317.052 71.317.052 71.317.052
Dönem Karı (Zararı)
71.317.052 71.317.052 71.317.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 139.436.832 1.824.534.961 71.317.052 2.165.186.862 2.165.186.862
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215
Transferler
14.368.582 94.505.229 -108.873.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.210.208 106.210.208 106.210.208
Dönem Karı (Zararı)
106.210.208 106.210.208 106.210.208
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 154.745.061 1.751.982.143 106.210.208 2.143.280.023 2.143.280.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955079
BIST