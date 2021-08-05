***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 96.505.059 69.028.094 48.389.869 14.013.527Satışların Maliyeti17 -25.044.300 -21.097.771 -12.654.899 -6.403.094TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)71.460.759 47.930.323 35.734.970 7.610.433BRÜT KAR (ZARAR)71.460.759 47.930.323 35.734.970 7.610.433Genel Yönetim Giderleri18.a -3.465.655 -2.761.132 -1.649.846 -1.090.626Pazarlama Giderleri18.b -3.612.020 -380.537 -747.249 -73.252Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 21.905.981 5.994.510 5.931.170 2.757.623Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -6.806.724 -1.031.570 827.974 -476.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.482.341 49.751.594 40.097.019 8.727.977Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 27.026.238 21.586.148 13.482.509 11.349.225FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.508.579 71.337.742 53.579.528 20.077.202Finansman Gelirleri52.813 52.813Finansman Giderleri-351.184 -20.690 -293.616 -15.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302DÖNEM KARI (ZARARI)106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,67910000 0,45485000 0,34110000 0,12819000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.562.597 48.434.239Dönem Karı (Zararı)106.210.208 71.317.052Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-23.662.172 -16.675.907Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 12, 13 202.360 191.582Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.778.103 120.426Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14, 15 430.511 156.409Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.661.466 107.417Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -547.148 -143.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 -22.509.041 -17.008.686Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler422.612 20.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.552.390 -6.595.064Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.431.715 -2.020.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.080.429 -4.285.509Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-168.934 24.436Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.931.697 221.604Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.308.349 -1.182.589Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.212.643 147.349Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)112.943 549.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-573.550 -50.047Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları78.995.646 48.046.081Alınan Faiz19 564.807 386.965Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.144 1.193YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.427.064 31.035.331Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.052.516 -497.187Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.052.516 -490.912Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -6.275Alınan Temettüler20 4.997.513 4.922.450Alınan Faiz20.482.067 15.882.189FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-165.959.781 -173.547.785İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-87.591 -101.499Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-87.591 -101.499Ödenen Temettüler-165.872.190 -165.872.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-61.970.120 -94.078.215NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-61.970.120 -94.078.215DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ355.675.578 372.141.334DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 293.705.458 278.063.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 293.705.458 355.675.578Ticari Alacaklar20.274.877 13.296.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 20.274.877 13.296.014Diğer Alacaklar4.273.778 3.728.695İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.273.778 3.728.695Stoklar8 693.594 524.660Peşin Ödenmiş Giderler9 1.676.658 579.909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar749 2.893Diğer Dönen Varlıklar1.095.363 521.813ARA TOPLAM321.720.477 374.329.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR321.720.477 374.329.562DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.705.068.110 1.705.068.110Maddi Duran Varlıklar12 153.342.804 152.387.470Kullanım Hakkı Varlıkları10 251.290 345.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 31.267 42.211Peşin Ödenmiş Giderler9 17.203.717 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.875.897.188 1.860.212.084TOPLAM VARLIKLAR2.197.617.665 2.234.541.646KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar191.966 180.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar191.966 180.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar191.966 180.662Ticari Borçlar29.184.518 6.876.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 29.184.518 6.876.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 681.337 519.694Diğer Borçlar3.026.190 1.864.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 1.585.288 1.339.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.440.902 525.611Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.812.816 3.699.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.812.816 3.699.873Kısa Vadeli Karşılıklar10.386.401 11.786.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 362.552 100.751Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 10.023.849 11.685.315ARA TOPLAM47.283.228 24.927.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.283.228 24.927.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar69.344 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar69.344 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar69.344 168.239Diğer Borçlar6.223.676 5.579.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.223.676 5.579.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)290.940 376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 290.940 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar470.454 301.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 470.454 301.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.054.414 6.426.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.337.642 31.353.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.143.280.023 2.203.188.215Ödenmiş Sermaye16.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -34.005.929 -34.005.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.068.540 3.068.540Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.068.540 3.068.540Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.c 154.745.061 140.376.479Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.751.982.143 1.823.595.314Net Dönem Karı veya Zararı106.210.208 108.873.811TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.143.280.023 2.203.188.215TOPLAM KAYNAKLAR2.197.617.665 2.234.541.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.009.747 318.855.983 -342.865.730 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.317.052 71.317.052 71.317.052Dönem Karı (Zararı)71.317.052 71.317.052 71.317.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarTaahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 139.436.832 1.824.534.961 71.317.052 2.165.186.862 2.165.186.862Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215Transferler14.368.582 94.505.229 -108.873.811Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.210.208 106.210.208 106.210.208Dönem Karı (Zararı)106.210.208 106.210.208 106.210.208Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 154.745.061 1.751.982.143 106.210.208 2.143.280.023 2.143.280.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları106.210.208 71.317.052 53.338.725 20.061.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955079BIST