***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 05.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitlerGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan 2019 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması8 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37. Maddesi uyarınca 2019 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - 2019 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarGenel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834808BIST