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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2021 09:17



***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescil bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 11.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2020 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
7 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2020 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 2020 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı evrakları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925965


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Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 -0,24  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,05  
B. Petrol 62,88 62,88 -0,32  
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