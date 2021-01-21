***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 14:22
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Gayrimenkul değerleme şirketlerinin seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903653
BIST
15:461.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.571
15:467,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
15:468,9739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
15:46443,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,95
|Açılış
|: 443,79
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler15:46
|PKENT
|1.576,40
|7.110.823
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.427.467
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|EPLAS
|37,00
|1.357.257
|% -7,08
|
|GARAN
|10,28
|1.794.992.852
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,55
|1.697.280.708
|% 3,66
|
|KARSN
|4,55
|1.018.734.502
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,07
|884.227.107
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,26
|740.434.771
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,55
|1.697.280.708
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,63
|441.088.961
|% 3,16
|
|TSKB
|1,99
|457.365.088
|% 0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.018.734.502
|% 9,90
|
|YKBNK
|3,26
|740.434.771
|% 2,19
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3765
|7,3813
|% -0,51
|
|Euro
|8,9689
|8,9739
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0923
|10,1429
|% -0,02
|
|Frank
|8,2834
|8,3333
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9598
|1,9697
|% -0,52
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|1,56
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|8,00
|
|Tam
|2.927
|3.001
|-6,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-3,18
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,85
|55,85
|-0,23
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:00KORDS
Yüzde 9.16 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 870, 472 adet işlem
-
15:59VESBE
Yüzde 6.42 oranında artışla 45.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 190, 945 adet işlem
-
15:58VAKFN
Yüzde 6.50 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 103, 770 adet işlem
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 33 artarak (% 0.24 ) 1, 395
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, VERTU, SNKRN, HURGZ, HLGYO, SEKUR, TACTR, VERUS, AYCES, KARSN