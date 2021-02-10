Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2021 12:32



***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       Şirketimiz portföyünde bulunan Ankamall AVM ve CP Ankara Otelinin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2019 tarihinde hazırlanan değerleme raporuna göre 2020 yılı için (AVM için %100 doluluk oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama ile) aylık kira ekspertiz değerleri sırasıyla KDV Hariç 15.014.286 TL (Yıllık 180.171.432 TL) ve 500.000 TL (Yıllık 6 Milyon TL) olarak tespit edilmiştir. 
 
Ankamall AVM ve Otelden elde edilen toplam kira gelirimizin (Ankamall AVM'nin 2020 yılı ortalama doluluk oranı %96 seviyelerinde gerçekleştiğinden yıllık 172 Milyon TL) yıllık yaklaşık 178 Milyon tutarında gerçekleşmesi beklenmiştir.
 
Şirketimiz herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen sürdürülebilirlik ve kiracılarına destek olmak amacıyla döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, ekonomik koşullar ve perakende sektörünün içinde bulunduğu durumları dikkate alarak 2014 yılından beri değişen oranlarda kira indirimi uygulamaktadır.
 
Bununla beraber 2020 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle kiracılarımıza ilave kira indirimleri verilmesi ihtiyacı doğmuştur. Salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında, Ankamall AVM 20.03.2020 ile 11.05.2020 tarihleri arasında faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur. Bu süreçte Mart ayında %50 kira indirimi yapılmış, Nisan ve Mayıs aylarında kira faturası düzenlenmemiştir. Haziran ayında ise %50 kira indirimi yapılmış olup akabinde salgının seyrine ve kiracıların durumuna göre değişen oranlarda kira indirimleri uygulanmıştır. Otel ise 23.03.2020-22.06.2020 tarihleri arasında kapalı kalmış, bu süreçte kira faturası düzenlenmemiştir. Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalar yapılmıştır.
 
 
Bu nedenlerle 2020 yılı hesap dönemi için Ankamall AVM ve CP Ankara Otelinden elde edilen kira gelirleri ekspertiz değerinin altında kalarak sırasıyla 119.870.836 TL ve 3.110.412 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Konu yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908851


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:051.548
Değişim :  0,28% |  4,37
Açılış :  1.553  
Önceki Kapanış :  1.544  
En Yüksek
1.557 En Düşük
1.543
BIST En Aktif Hisseler14:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 401,50 1.855.733 % 10,00  
UMPAS 2,53 329.171 % 10,00  
ERBOS 66,55 22.768.283 % 10,00  
DITAS 51,85 45.444.388 % 9,99  
BEYAZ 15,74 3.975.643 % 9,99  
daha fazla
14:03 Alış Satış %  
Dolar 7,0332 7,0358 % -0,46  
Euro 8,5323 8,5370 % -0,40  
Sterlin 9,7259 9,7747 % -0,10  
Frank 7,8782 7,9256 % -0,14  
Riyal 1,8731 1,8825 % -0,30  
daha fazla
14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 4,40  
Altın Gr. 417 417 0,14  
Cumhuriyet 2.779 2.821 -14,00  
Tam 2.766 2.835 -15,34  
Yarım 1.337 1.371 -7,43  
Çeyrek 671 686 -3,71  
Gümüş.Ons 27,25 27,27 0,03  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,00  
B. Petrol 61,54 61,54 0,32  
Seans Raporu 14:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru