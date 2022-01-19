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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2022 15:27
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Gayrimenkul değerleme şirketlerinin seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan varlıklar için 2022 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2022 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995162


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