***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 15:27
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Gayrimenkul değerleme şirketlerinin seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan varlıklar için 2022 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2022 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995162
BIST
15:461.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.959
15:4613,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0713
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
15:4615,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1091
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
15:46794,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,03
|Açılış
|: 794,50
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler15:46
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|BASCM
|4,87
|602.127
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,46
|2.854.433
|% 9,92
|
|EUHOL
|3,69
|27.921.935
|% 8,53
|
|UFUK
|23,84
|2.408.476
|% 8,27
|
|CRDFA
|2,70
|37.645.499
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.930.223
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|KUTPO
|90,75
|147.885.576
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,48
|5.433.584
|% -9,87
|
|THYAO
|26,76
|2.753.552.555
|% -0,45
|
|KRDMD
|11,80
|2.392.631.461
|% -0,42
|
|SISE
|13,82
|1.813.867.442
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,01
|1.772.415.445
|% 5,25
|
|GARAN
|11,82
|1.724.573.588
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,01
|1.772.415.445
|% 5,25
|
|EKGYO
|2,44
|713.004.981
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,80
|2.392.631.461
|% -0,42
|
|PETKM
|8,79
|1.583.840.402
|% 0,57
|
|AKBNK
|7,59
|1.119.068.150
|% 2,43
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5938
|13,6007
|% 0,53
|
|Euro
|15,4117
|15,4263
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,4637
|18,5563
|% 0,70
|
|Frank
|14,7744
|14,8634
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 0,44
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|3,67
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,39
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,52
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,17
|
|B. Petrol
|88,40
|88,40
|0,89
|
Seans Raporu
15:46
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16:01GWIND
Yüzde 7.23 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 300, 006 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 1, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 28, 274.00 milyon TL de
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16:00HLGYO
Yüzde 7.60 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 658, 557 adet işlem
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15:59POLTK
Yüzde 4.51 oranında artışla 538.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 269 adet işlem
-
15:58TSGYO
Yüzde 7.55 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 725, 890 adet işlem