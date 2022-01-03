***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2022 12:16
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. Otel İşletmeciliği 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. AVM Yönetimi 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Diğer Hususlar
Açıklama Ticaret Sicil Tescil Tarihi: 30.07.1999
Ticaret Sicil Numarası: 92021
Ticaret Sicil Memurluğu: ANKARA
Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar
Vergi No: 9480138066
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987885
BIST
14:371.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 48,52
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:3713,1502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1043
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:3714,9710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1353
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:37769,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -10,32
|Açılış
|: 769,35
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:37
|CRFSA
|42,02
|3.147.004
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.414.036
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|70.182.614
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.696.758
|% 9,62
|
|TSPOR
|6,64
|324.201.169
|% 9,57
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,49
|46.476.068
|% -5,77
|
|NIBAS
|14,07
|19.097.830
|% -5,70
|
|AKGRT
|10,28
|11.023.641
|% -3,02
|
|ETYAT
|3,58
|1.100.252
|% -2,98
|
|GARAN
|11,51
|1.172.272.941
|% 2,13
|
|THYAO
|20,78
|1.131.247.214
|% 3,80
|
|EREGL
|28,54
|848.476.191
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,47
|742.989.196
|% 2,66
|
|SISE
|13,58
|662.225.681
|% 1,49
|
|YKBNK
|3,47
|742.989.196
|% 2,66
|
|ODAS
|1,37
|169.483.333
|% 2,24
|
|GARAN
|11,51
|1.172.272.941
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,20
|181.000.713
|% 2,80
|
|TSKB
|1,49
|93.368.455
|% 3,47
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0876
|13,1502
|% -0,79
|
|Euro
|14,8799
|14,9710
|% -0,90
|
|Sterlin
|17,3300
|17,4169
|% -3,03
|
|Frank
|14,0413
|14,1259
|% -2,97
|
|Riyal
|3,4147
|3,4319
|% -2,99
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-5,53
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,28
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|-32,00
|
|Tam
|5.191
|5.327
|-37,01
|
|Yarım
|2.509
|2.577
|-17,90
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|-8,95
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|0,02
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,83
|