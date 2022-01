***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. Otel İşletmeciliği 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkProfam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. AVM Yönetimi 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDiğer HususlarAçıklama Ticaret Sicil Tescil Tarihi: 30.07.1999Ticaret Sicil Numarası: 92021Ticaret Sicil Memurluğu: ANKARAVergi Dairesi: Ankara KurumlarVergi No: 9480138066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987885BIST