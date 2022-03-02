***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHasan Ekici Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 01.03.2022 0312 - 541 14 71 hekici@yenigimatgyo.com.trSaygın Soran Muhasebe Müdürü 18.01.2019 0312 - 541 14 71 ssoran@yenigimatgyo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLEVENT KİRMAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Y.K. Başkanı ve Genel Müdür Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığıOKYAY KEPENEK Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Y.K.Başkan Yardımcısı Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdürSAYGIN SORAN Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı Finansal Kontrol ve Raporlama Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006455BIST