***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2022 14:17
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan Ekici Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 01.03.2022 0312 - 541 14 71 hekici@yenigimatgyo.com.tr
Saygın Soran Muhasebe Müdürü 18.01.2019 0312 - 541 14 71 ssoran@yenigimatgyo.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT KİRMAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Y.K. Başkanı ve Genel Müdür Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı
OKYAY KEPENEK Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Y.K.Başkan Yardımcısı Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdür
SAYGIN SORAN Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı Finansal Kontrol ve Raporlama Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006455
BIST
15:031.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,69
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:0314,0578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1622
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:0315,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1417
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:03872,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,97
|Açılış
|: 872,95
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:03
|PRKAB
|43,50
|26.182.319
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|122.392.960
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|233.654.344
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|17.707.175
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.220.662
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.994.344
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,15
|4.470.964.497
|% 7,26
|
|THYAO
|25,52
|2.726.446.294
|% 1,03
|
|EREGL
|34,82
|2.658.117.962
|% 4,94
|
|ASELS
|23,42
|1.182.621.707
|% -2,42
|
|GARAN
|11,70
|954.935.109
|% 0,69
|
|KRDMD
|13,15
|4.470.964.497
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,70
|667.768.095
|% 1,93
|
|THYAO
|25,52
|2.726.446.294
|% 1,03
|
|GARAN
|11,70
|954.935.109
|% 0,69
|
|EREGL
|34,82
|2.658.117.962
|% 4,94
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0530
|14,0578
|% 1,17
|
|Euro
|15,6155
|15,6485
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,7061
|18,7999
|% 1,36
|
|Frank
|15,2409
|15,3327
|% 1,15
|
|Riyal
|3,7387
|3,7575
|% 1,30
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-16,75
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,48
|
|Cumhuriyet
|5.797
|5.885
|85,00
|
|Tam
|5.772
|5.916
|84,65
|
|Yarım
|2.790
|2.862
|40,95
|
|Çeyrek
|1.399
|1.431
|20,47
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,54
|