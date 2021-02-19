***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi Fon?un yatırım stratejisi, yüksek ve düzenli kira getirisi elde etmek amacıyla Marmara Bölgesinde yer alan gayrimenkullere yatırım yapmaktır. Fon portföyüne alınacak gayrimenkullerin seçiminde hali hazırda kiracısı olan ve düzenli kira geliri üreten gayrimenkullere öncelik verilir. Ancak mevcut durumda boş olmakla birlikte kısa sürede kiralanma potansiyeli olan gayrimenkuller de fon portföyüne alınabilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75?i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ?in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve her ay sonunu takip eden 3. işgününde ilan edilir. Alım talimatları, yılda on iki kere olmak üzere ay sonlarını takip eden 3. işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, ay sonlarını takip eden 4 ila 14. işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Alım talimatları ay sonuna kadar verilir. Satım talimatları 31 Mayıs ve 30 Kasım?a kadar verilir. Yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs?a kadar verilen satım talimatları 30 Haziran?ı takip eden 3. iş günü ilan edilen fiyat üzerinden, 30 Haziran?ı takip eden 4.işgününde,30 Kasım?a kadar verilen satım talimatları 31 Aralık?ı takip eden 3.iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 4.iş gününde yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Kıstas DeğeriKıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005479 2 20Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Aziz YENİAYFevzi ZAKİROĞLUAbdullah MERİÇhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911059BIST