***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2022 16:57
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 29.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993565
BIST
16:582.075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,09
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:5813,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,3692
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:5815,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,4683
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:58796,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 19,82
|Açılış
|: 796,79
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PKENT
|8.123,40
|16.021.122
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|11.815.697
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.414.056
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|CEOEM
|15,01
|21.080.334
|% -5,18
|
|KRDMD
|13,43
|5.154.174.597
|% 2,91
|
|THYAO
|28,68
|4.193.113.903
|% 6,70
|
|GARAN
|11,86
|1.793.261.402
|% 0,08
|
|SISE
|15,11
|1.774.758.790
|% -0,53
|
|EREGL
|31,86
|1.770.037.148
|% 0,89
|
|KRDMD
|13,43
|5.154.174.597
|% 2,91
|
|YKBNK
|3,85
|1.102.496.399
|% -0,77
|
|PETKM
|9,62
|1.586.305.617
|% 0,73
|
|GARAN
|11,86
|1.793.261.402
|% 0,08
|
|THYAO
|28,68
|4.193.113.903
|% 6,70
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5768
|13,5927
|% 2,79
|
|Euro
|15,5986
|15,6245
|% 3,09
|
|Sterlin
|18,6123
|18,7056
|% 2,96
|
|Frank
|14,8545
|14,9440
|% 3,06
|
|Riyal
|3,6106
|3,6287
|% 2,78
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,66
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,38
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|-83,00
|
|Tam
|5.266
|5.400
|-72,82
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,22
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,62
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,28
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,14
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13NUGYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 970, 104 adet işlem
-
17:12TEKTU
Yüzde 7.24 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 260, 485 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 2, 076 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 32, 130.00 milyon TL de
-
17:11KAPLM
Yüzde 5.57 oranında artışla 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 941, 632 adet işlem
-
17:10HEDEF
Yüzde 4.06 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 763, 394 adet işlem