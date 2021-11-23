***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:58
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979155
BIST
14:031.776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 20,38
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
14:0312,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 9,52%
|| 1,0863
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,5308
En Düşük
11,3504
14:0314,0751
En Yüksek
|Değişim
|: 9,77%
|| 1,2526
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,1202
En Düşük
12,7722
14:03719,67
En Yüksek
|Değişim
|: 8,65%
|| 57,32
|Açılış
|: 719,67
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler14:03
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.983.956
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|149.485.784
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.797.283
|% 9,98
|
|TBORG
|19,98
|1.190.546
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|67.038.520
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,43
|676.696.065
|% -9,07
|
|ADESE
|0,98
|144.464.738
|% -8,41
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|AVOD
|5,14
|38.251.246
|% -7,22
|
|KRDMD
|8,64
|2.469.926.954
|% 3,85
|
|SISE
|11,87
|2.340.281.323
|% 5,89
|
|GARAN
|11,79
|1.983.018.590
|% -1,26
|
|EREGL
|22,88
|1.518.175.128
|% 6,12
|
|THYAO
|18,06
|1.254.771.230
|% 2,44
|
|KRDMD
|8,64
|2.469.926.954
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,50
|955.700.008
|% -1,13
|
|ODAS
|1,59
|400.496.746
|% -3,05
|
|SISE
|11,87
|2.340.281.323
|% 5,89
|
|GARAN
|11,79
|1.983.018.590
|% -1,26
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4634
|12,4925
|% 9,52
|
|Euro
|14,0255
|14,0751
|% 9,77
|
|Sterlin
|16,5262
|16,6090
|% 8,51
|
|Frank
|13,2554
|13,3352
|% 8,85
|
|Riyal
|3,2938
|3,3103
|% 8,65
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-8,86
|
|Altın Gr.
|713
|713
|50,35
|
|Cumhuriyet
|4.695
|4.766
|347,00
|
|Tam
|4.670
|4.804
|357,82
|
|Yarım
|2.257
|2.324
|173,08
|
|Çeyrek
|1.132
|1.162
|86,54
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|9,46
|9,47
|0,60
|
|B. Petrol
|78,95
|78,95
|-0,75
|