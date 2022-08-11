***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2022 14:09
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054547
BIST
16:262.875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 45,05
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
16:2617,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0771
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:2618,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1771
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:261.034,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.034,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BARMA
|43,56
|7.385.729
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.896.203
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|499.915.081
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|63.977.161
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.812
|% 9,84
|
|PAMEL
|188,20
|14.959.272
|% -9,52
|
|TIRE
|20,04
|229.699.447
|% -9,07
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|OLMK
|11,92
|57.339.428
|% -6,88
|
|THYAO
|62,20
|5.922.653.027
|% 3,41
|
|AKBNK
|10,10
|2.447.213.520
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,60
|2.118.449.697
|% 3,51
|
|SASA
|53,45
|1.957.480.196
|% 1,23
|
|SISE
|24,40
|1.639.929.389
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.564.332.879
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,60
|2.118.449.697
|% 3,51
|
|ISCTR
|6,21
|1.515.153.043
|% 2,81
|
|AKBNK
|10,10
|2.447.213.520
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,22
|976.184.185
|% 0,72
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9393
|17,9461
|% 0,43
|
|Euro
|18,5763
|18,5919
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,8524
|21,9620
|% 0,40
|
|Frank
|19,0288
|19,1434
|% 0,79
|
|Riyal
|4,7601
|4,7839
|% 0,43
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.945
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.384
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|98,91
|98,91
|1,51
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41GSRAY
Yüzde 9.91 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 355, 200 adet işlem
-
16:40SKBNK
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 783, 441 adet işlem
-
16:39TRCAS
Yüzde 7.13 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 639, 533 adet işlem
-
16:38ISFIN
Yüzde 7.45 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 635, 002 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 2, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 44, 680.00 milyon TL de