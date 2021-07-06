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***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.07.2021 19:03



***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirket yönetim kurulunun bugün almış olduğu kararla, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun  ilgili hükümleri uyarınca 2021 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin MGI Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılmasına ve konunun 2021 yılı içerisinde yapılacak olan 2020 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947068


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Tam 3.323 3.409 37,66  
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