***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.06.2020 22:12
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul, Kağıthane, 6087 ada, 13 nolu parselde bulunan Şirket hissemize ilişkin yıl sonu değerleme raporu hk.
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul , İstanbul , Kağıthane, 6087 ada, 13 nolu parselde bulunan Şirket hissesine ilişkin KD-GR-1437 nolu yıl sonu değerleme raporuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853019
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
18:057,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
18:05388,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 388,53
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4864
|8,5290
|% 0,01
|
|Frank
|7,1970
|7,2404
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|4,10
|
|Tam
|2.593
|2.607
|6,20
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|3,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,06
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|1,13
|
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