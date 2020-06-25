***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul, Kağıthane, 6087 ada, 13 nolu parselde bulunan Şirket hissemize ilişkin yıl sonu değerleme raporu hk.Rapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul , İstanbul , Kağıthane, 6087 ada, 13 nolu parselde bulunan Şirket hissesine ilişkin KD-GR-1437 nolu yıl sonu değerleme raporuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853019BIST