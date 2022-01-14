***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2022 22:54
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,1947 Ada 100 nolu parselde yer alan 10 adet bağımsız bölüm
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,1947 Ada 100 nolu parselde yer alan 10 adet bağımsız bölüm Şirket hissesine ilişkin 2021-1749 nolu yıl sonu değerleme raporu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994516
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0712
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4526
18:0515,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0795
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,3572
18:05791,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,07
|Açılış
|: 791,26
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
785,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5092
|13,5108
|% -0,52
|
|Euro
|15,4146
|15,5021
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,4773
|18,5699
|% -0,39
|
|Frank
|14,7706
|14,8596
|% -0,46
|
|Riyal
|3,5992
|3,6172
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,79
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,15
|86,15
|1,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRSTL
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17:58DARDL
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17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem