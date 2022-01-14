***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,1947 Ada 100 nolu parselde yer alan 10 adet bağımsız bölümRapor Tarihi31.12.2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,1947 Ada 100 nolu parselde yer alan 10 adet bağımsız bölüm Şirket hissesine ilişkin 2021-1749 nolu yıl sonu değerleme raporu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994516BIST