***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:35
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili,Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2947 Ada 68 nolu Parselde yer alan O Blok 67 adet bağımsız bölüm
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi 2947 Ada 68 Parselde inşaatı bitmiş olan O Blok isimli binada şirket aktifinde yer alan 67 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1337 nolu değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 154.620.716 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 69.978.797,-TL olarak takdir edilmiş olup 2022 yılı için 84.641.919,-TL değer artışı olmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102096
BIST
17:034.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 19,94
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:0318,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:0320,3001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0924
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:031.147,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.147,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:01
|MANAS
|11,37
|101.279.475
|% 10,02
|
|EPLAS
|38,50
|7.497.243
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.216.291
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,99
|3.603.529.680
|% -6,11
|
|PENTA
|42,00
|87.969.487
|% -5,62
|
|EDIP
|9,27
|25.964.271
|% -5,60
|
|THYAO
|134,70
|7.035.968.498
|% -0,81
|
|ASELS
|55,05
|5.107.499.103
|% -1,52
|
|EREGL
|40,14
|5.063.558.040
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,58
|4.719.247.787
|% -1,69
|
|EKGYO
|7,99
|3.603.529.680
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|3.603.529.680
|% -6,11
|
|YKBNK
|9,17
|2.389.166.612
|% 1,44
|
|KRDMD
|18,58
|4.719.247.787
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,63
|508.420.276
|% -0,38
|
|PETKM
|17,65
|2.937.146.005
|% 1,32
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7868
|18,7962
|% 0,07
|
|Euro
|20,2921
|20,3015
|% -0,45
|
|Sterlin
|22,7717
|22,8859
|% -0,43
|
|Frank
|20,0944
|20,2154
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,86
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.810
|7.879
|69,00
|
|Yarım
|3.806
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|0,27
|