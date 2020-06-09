***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325Transferler27 -129.905.615 129.905.615Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.988.639 -16.988.639 -16.988.639Dönem Karı (Zararı)27 -16.988.639 -16.988.639 -16.988.639Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 -16.988.639 95.566.686 95.566.686Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698Transferler27 -61.308.697 61.308.697Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.753.375 -53.753.375 -53.753.375Dönem Karı (Zararı)27 -53.753.375 -53.753.375 -53.753.375Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -53.753.375 -46.571.677 -46.571.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.286.572 123.416Dönem Karı (Zararı)-53.753.375 -16.988.639Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-53.753.375 -16.988.639Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.625.097 20.157.777Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 47.544 41.740Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 36.300Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 36.300Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.280 14.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 -3.280 14.746Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.075.787 20.199.772Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 7.696.566 21.425.700Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 632.413 -1.449.520Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -253.192 223.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16.505.046 5.657.625İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 16.505.046 5.657.625Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.792.406Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -5.792.406İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler77.414.850 -3.045.722Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 67.679.973 -8.854.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.495.397 -1.370.307Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 860.170 -2.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -3.055.242 -7.474.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -94.247.063 10.083.403Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -2.320.054 -400.419Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 111.242.532 3.449.446Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -56.041 -2.110.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler805.972 3.634.006Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)805.972 3.634.006Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.286.572 123.416YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 10.861.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 10.861.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.791.995 -5.892.674Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.774.888 -3.963.947Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.999.835 -4.638.318Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 224.947 674.371Ödenen Faiz8 -17.107 -1.928.727YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)494.577 5.091.992NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)494.577 5.091.992DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.243.389 1.687.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.737.966 6.779.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARGayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları6 5.737.966 5.243.389Ticari Alacaklar10 202.965.701 269.144.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 154.618.497 220.185.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 48.347.204 48.958.922Diğer Alacaklar11 21.486.968 17.991.571İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 4.827.318 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 16.659.650 13.164.253Stoklar13 1.043.433.410 1.044.293.580Peşin Ödenmiş Giderler15 10.963.538 5.508.296Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 31.191.664 31.997.636ARA TOPLAM1.315.830.435 1.374.229.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.315.830.435 1.374.229.825DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar192.688.522 192.688.522Diğer Finansal Yatırımlar7 192.688.522 192.688.522Ticari Alacaklar10 14.292.979 15.541.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 14.292.979 15.541.296Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 105.235.340 121.739.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 212.837.413 212.837.413Maddi Duran Varlıklar18 938.767 943.897Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.418 8.729Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.418 8.729Peşin Ödenmiş Giderler15 242.933.521 245.333.521Diğer Duran Varlıklar26 7.796.273 7.837.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR782.332.431 802.532.812TOPLAM VARLIKLAR2.098.162.866 2.176.762.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 19.155.678 19.070.681Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 395.261.468 396.920.555Ticari Borçlar10 199.165.863 293.430.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 175.247.872 264.193.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 23.917.991 29.237.075Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 340.992 2.661.046Diğer Borçlar11 143.988.732 32.746.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 119.614.500 12.647.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 24.374.232 20.098.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 286.877 286.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.125.722 3.188.885Kısa Vadeli Karşılıklar22 64.684.384 64.699.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 198.789 214.284Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 64.485.595 64.485.595ARA TOPLAM826.009.716 813.004.538TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER826.009.716 813.004.538UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 430.405.976 468.927.315Ticari Borçlar8.731.672 8.081.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.731.672 8.081.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 879.477.526 879.470.404İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 104.146.929 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 775.330.597 775.323.475Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 109.653 97.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 109.653 97.438TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.318.724.827 1.356.576.401TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.144.734.543 2.169.580.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-46.571.677 7.181.698Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -224.727.776 -163.419.079Net Dönem Karı veya Zararı27 -53.753.375 -61.308.697TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-46.571.677 7.181.698TOPLAM KAYNAKLAR2.098.162.866 2.176.762.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.138.120 3.621.278Satışların Maliyeti28 -183.040 -143.792TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.955.080 3.477.486BRÜT KAR (ZARAR)1.955.080 3.477.486Genel Yönetim Giderleri29 -1.241.615 -1.091.245Pazarlama Giderleri29 -49.744 -110.508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.770.493 9.659.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -42.573.402 -11.659.351ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-36.139.188 275.906Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-16.505.046 -5.657.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-52.644.234 -5.381.719Finansman Gelirleri33 6.587.425 9.818.780Finansman Giderleri33 -7.696.566 -21.425.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-53.753.375 -16.988.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-53.753.375 -16.988.639DÖNEM KARI (ZARARI)-53.753.375 -16.988.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-53.753.375 -16.988.639Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,22860000 -0,07230000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.753.375 -16.988.639Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-53.753.375 -16.988.639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850338BIST