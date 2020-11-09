***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325Transferler27 -129.905.615 129.905.615Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.103.905 43.103.905 43.103.905Dönem Karı (Zararı)27 43.103.905 43.103.905 43.103.905Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 43.103.905 155.659.230 155.659.230Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698Transferler27 -61.308.697 61.308.697Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-192.449.913 -192.449.913 -192.449.913Dönem Karı (Zararı)27 -192.449.913 -192.449.913 -192.449.913Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -192.449.913 -185.268.215 -185.268.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği 154.812.482 7.204.002Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 141.442 122.877Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.182.207 1gili Düzeltmeler22,24 185.529 129.613Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 20.288.541Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler73.139.005 58.227.272Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 10.691 1Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 74.814.494 55.578.984Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -907.994 2.817.946Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -778.186 -169.659Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler59.904.095 18.187.881İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 59.904.095 18.187.881Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-28.337 -70.754.049Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -28.337 -70.754.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler227.098.880 -266.043.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 118.070.644 -121.096.747Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -86.966 -3.389.549Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 2.823.282 -109.470.685Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -14.205.019 -20.388.816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 113.072.630 -2.083.822Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -2.532.260 -413.384Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 5.602.451 -40.454.943Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -328.213 -3.099.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.682.331 34.354.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.682.331 34.354.177Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları189.461.449 -215.735.233YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-127.260.695 133.811.250Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-130.849.032Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 3.588.337 133.811.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.577.303 87.409.634Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.385.758 91.601.511Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.089.853 90.474.280Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 704.095 1.127.231Ödenen Faiz8 -191.545 -4.191.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.376.549 5.485.651NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.376.549 5.485.651DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.243.389 1.687.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.866.840 7.173.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARGayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları6 3.866.840 5.243.389Ticari Alacaklar10 153.328.483 269.144.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 50.126.455 220.185.243İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 103.202.028 48.958.922Diğer Alacaklar11 17.324.096 17.991.571İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 4.827.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 17.324.096 13.164.253Stoklar13 1.041.470.298 1.044.293.580Peşin Ödenmiş Giderler15 8.627.192 5.508.296Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 27.315.305 31.997.636ARA TOPLAM1.251.983.402 1.374.229.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.251.983.402 1.374.229.825DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar323.537.554 192.688.522Diğer Finansal Yatırımlar7 323.537.554 192.688.522Ticari Alacaklar10 13.636.754 15.541.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 13.636.754 15.541.296Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.602.198 5.602.198Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 61.836.750 121.739.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 209.277.413 212.837.413Maddi Duran Varlıklar18 928.921 943.897Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.572 8.729Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.572 8.729Peşin Ödenmiş Giderler15 256.419.644 245.333.521Diğer Duran Varlıklar26 7.714.067 7.837.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR878.958.873 802.532.812TOPLAM VARLIKLAR2.130.942.275 2.176.762.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 18.107.034 19.070.681Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 509.455.935 396.920.555Ticari Borçlar10 405.646.756 293.430.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 361.583.698 264.193.866İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 44.063.058 29.237.075Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 128.786 2.661.046Diğer Borçlar11 38.348.651 32.746.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 11.590.000 12.647.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 26.758.651 20.098.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 287.336 286.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.089.010 3.188.885Kısa Vadeli Karşılıklar22 85.006.389 64.699.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 232.253 214.284Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 84.774.136 64.485.595ARA TOPLAM1.060.069.897 813.004.538TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.060.069.897 813.004.538UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 368.603.464 468.927.315Ticari Borçlar8.030.065 8.081.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.030.065 8.081.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 879.242.066 879.470.404İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 104.146.929 104.146.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 775.095.137 775.323.475Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 264.998 97.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 264.998 97.438TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.256.140.593 1.356.576.401TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.316.210.490 2.169.580.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-185.268.215 7.181.698Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -224.727.776 -163.419.079Net Dönem Karı veya Zararı27 -192.449.913 -61.308.697TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-185.268.215 7.181.698TOPLAM KAYNAKLAR2.130.942.275 2.176.762.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 9.932.209 8.622.160 2.452.306 2.360.777Satışların Maliyeti28 -2.285.983 -474.512 -186.991 -165.360TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.646.226 8.147.648 2.265.315 2.195.417BRÜT KAR (ZARAR)7.646.226 8.147.648 2.265.315 2.195.417Genel Yönetim Giderleri29 -3.066.819 -3.964.456 -1.208.351 -1.515.419Pazarlama Giderleri29 -83.565 -215.048 -23.877 -54.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.987.180 75.381.810 3.087.307 60.695.004Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -95.376.915 -18.386.203 -30.876.269 923.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-82.893.893 60.963.751 -26.755.875 62.243.618Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-13.532 -13.532Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-59.904.095 -18.187.881 -21.685.534 -10.355.697FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-142.811.520 42.775.870 -48.454.941 51.887.921Finansman Gelirleri33 25.176.101 55.907.020 3.865.458 35.882.455Finansman Giderleri33 -74.814.494 -55.578.985 -33.141.227 -32.353.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700DÖNEM KARI (ZARARI)-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,81850000 0,18330000 -0,33060000 0,23570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887373BIST