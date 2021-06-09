***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208Transferler27 -116.563.051 116.563.051Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530Dönem Karı (Zararı)27 -54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -54.026.647 -113.376.047 28.880.309 -84.495.738Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -399.635.610 -237.911.520 -405.637.656 3.172.814 -402.464.842Transferler27 -237.911.520 -237.911.520Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.838.446 -48.838.446 -333.086 -49.171.532Dönem Karı (Zararı)27 -48.838.446 -48.838.446 -333.086 -49.171.532Dönem Sonu Bakiyeler27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -637.547.130 -48.838.446 -454.476.102 2.839.728 -451.636.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI313.851.073 52.703.876Dönem Karı (Zararı)-49.171.532 -54.255.529Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-49.171.532 -54.255.529Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.941.459 25.115.128Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 29.875 33.125Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 7.335Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 7.335Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler121.157 -1.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 121.157 -1.486Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.871.908 8.209.292Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 25.759.488 7.830.071Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 215.927 632.413Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -103.507 -253.192Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16.301.082 16.505.046İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 16.301.082 16.505.046Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-382.563 361.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler321.081.146 81.844.277Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 51.623.893 68.078.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 14.280.874 -3.497.070Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -56.227.038 832.736Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 129.957.077 -3.055.242Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 74.269.932 -89.862.467Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -463.097 -2.315.324Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 83.976.855 110.872.026Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -1.229.692 -63.541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.892.342 854.330Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24.892.342 813.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)41.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları313.851.073 52.703.876YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.533.438 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları16 -135.492.579Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 183.026.017FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-361.297.724 -49.600.965Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-361.279.017 -49.548.934Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-361.546.771 -49.773.881Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 267.754 224.947Ödenen Faiz8 -18.707 -52.031YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.787 3.102.911NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.787 3.102.911DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.854.633 5.986.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.941.420 9.089.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.941.420 1.854.633Ticari Alacaklar10 76.257.681 127.143.680İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 11.354.400 79.210.957İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 64.903.281 47.932.723Diğer Alacaklar11 22.171.201 36.452.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 2.532.356 17.609.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 19.638.845 18.842.991Stoklar13 1.236.905.284 1.180.678.246Peşin Ödenmiş Giderler15 89.793.486 84.770.091Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 51.188 51.188Diğer Dönen Varlıklar26 3.621.539 28.472.777ARA TOPLAM1.430.741.799 1.459.422.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.430.741.799 1.459.422.690DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11.024.054 11.658.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.024.054 11.658.441Diğer Alacaklar5.839.437 5.839.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.839.437 5.839.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 168.162.511 48.970.914Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 59.040.000 242.066.017Maddi Duran Varlıklar18 3.049.859 3.078.806Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.193 5.121Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.193 5.121Peşin Ödenmiş Giderler15 120.295.745 255.276.217Diğer Duran Varlıklar26 7.631.861 7.672.964TOPLAM DURAN VARLIKLAR375.047.660 574.567.917TOPLAM VARLIKLAR1.805.789.459 2.033.990.607KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 70.027.325 30.549.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 281.212.286 507.673.395Ticari Borçlar10 349.551.642 274.966.543İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 330.096.049 254.916.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 19.455.593 20.049.563Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.262.194 2.725.291Diğer Borçlar11 257.413.692 169.050.324İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 242.517.799 153.175.393İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 14.895.893 15.874.931Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler16 288.586 288.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.921.600 14.431.592Kısa Vadeli Karşılıklar22 102.530.559 102.530.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 296.178 296.178Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 102.234.381 102.234.381ARA TOPLAM1.078.207.884 1.102.215.487TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.078.207.884 1.102.215.487UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 251.299.529 399.854.683Ticari Borçlar7.279.710 7.378.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 7.279.710 7.378.950Diğer Borçlar11 0 4.386.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.386.513Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 914.939.633 916.659.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 914.939.633 916.659.333Uzun Vadeli Karşılıklar413.012 291.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 413.012 291.855Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 5.286.065 5.668.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.179.217.949 1.334.239.962TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.257.425.833 2.436.455.449ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-454.476.102 -405.637.656Ödenmiş Sermaye27 235.115.706 235.115.706Geri Alınmış Paylar (-)27 -3.279.031 -3.279.031Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 2.576 2.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 70.223 70.223Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -637.547.130 -399.635.610Net Dönem Karı veya Zararı27 -48.838.446 -237.911.520Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 2.839.728 3.172.814TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-451.636.374 -402.464.842TOPLAM KAYNAKLAR1.805.789.459 2.033.990.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 54.389.537 2.138.120Satışların Maliyeti28 -34.322.963 -183.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.066.574 1.955.080BRÜT KAR (ZARAR)20.066.574 1.955.080Genel Yönetim Giderleri29 -274.656 -49.744Pazarlama Giderleri29 -5.818.492 -1.403.281Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.418.732 5.988.357Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -32.038.346 -42.636.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.646.188 -36.146.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-16.301.082 -16.505.046FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-26.947.270 -52.651.067Finansman Gelirleri33 3.152.663 6.587.425Finansman Giderleri33 -25.759.488 -7.830.071SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-49.554.095 -53.893.713Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri382.563 -361.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 382.563 -361.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-49.171.532 -54.255.529DÖNEM KARI (ZARARI)-49.171.532 -54.255.529Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-333.086 -228.882Ana Ortaklık Payları-48.838.446 -54.026.647Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,20770000 -0,22980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-49.171.532 -54.255.529Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-333.086 -228.882Ana Ortaklık Payları-48.838.446 -54.026.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941493BIST