***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
10.09.2020 11:48
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
21.08.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul gündeminde yer alan önemli nitelikteki işlemdeki ayrılma hakkı kullanılmadığı için süreç iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874363
BIST
16:011.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:017,4592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
16:018,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:01469,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 469,30
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:59
|GLRYH
|17,82
|171.769.504
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.279.417.472
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.699.124
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.638.152
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.914.878
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.163.126.714
|% -3,99
|
|FENER
|44,32
|1.279.417.472
|% -9,99
|
|GARAN
|6,87
|1.080.433.093
|% 1,63
|
|ZOREN
|2,81
|1.021.630.332
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|983.914.878
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.163.126.714
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,81
|1.021.630.332
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|317.985.701
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|295.614.249
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|842.955.668
|% -9,83
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4582
|% -0,36
|
|Euro
|8,8739
|8,8797
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6454
|9,6938
|% -0,65
|
|Frank
|8,1937
|8,2430
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9818
|1,9917
|% -0,46
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|9,79
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-2,00
|
|Tam
|3.098
|3.177
|8,94
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|4,33
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,38
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,06
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,45
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 59 artarak (% 0.26 ) 1, 012
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, MERIT, YONGA, TKURU, RODRG, BALAT, UZERB, AYES, COSMO, SODSN
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SERVE
-
16:13
ALMAD, HUBVC, DOKTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13
DOGUB, SERVE, TLMAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında