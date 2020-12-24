***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili, Kağıthane ilçesi, 6087 Ada, 26 Adet Bağımsız Bölüm Satışı, 1.522 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli20.130.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)8,39 %Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)8,56 %Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,90 %Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)9,62 %Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,75 %İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)76,59 %Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYatırım amaçlıElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı3.296.400 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirketin cari hesap borçlarının kapanmasında kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.12.2020Karşı TarafZincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili tarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/12/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıAyrılma hakkı doğmuyor.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal karşılaştırma yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıKD-GR 1437Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar20.130.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün almış olduğu karar ileİstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 6087 Ada, 13 Parsel sayısında kayıtlı ELEXIA isimli Projesi'ndeki 1.522 m2'lik 26 adet bağımsız bölümün Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye KDV hariç toplam 20.130.000 TL bedelle satımına ve bu satıştan elde edilecek gelirle şirketin cari hesap borçlarının karşılanmasına,Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere görea) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 0,90b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 8,39c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %76,59 olup,Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetlerine olan olumlu katkısı açısından, yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına,karar verilmiştir. Yapılacak işlemle ilgili olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri olumlu görüş vermiş olup karara herhangi bir muhalefet şerhi düşülmemiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894815BIST