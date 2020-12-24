***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
24.12.2020 18:32
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, 6087 Ada, 26 Adet Bağımsız Bölüm Satışı, 1.522 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
20.130.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
8,39 %
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
8,56 %
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,90 %
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
9,62 %
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,75 %
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
76,59 %
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım amaçlı
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
3.296.400 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketin cari hesap borçlarının kapanmasında kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.12.2020
Karşı Taraf
Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmuyor.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal karşılaştırma yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
KD-GR 1437
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
20.130.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün almış olduğu karar ile
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 6087 Ada, 13 Parsel sayısında kayıtlı ELEXIA isimli Projesi'ndeki 1.522 m2'lik 26 adet bağımsız bölümün Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye KDV hariç toplam 20.130.000 TL bedelle satımına ve bu satıştan elde edilecek gelirle şirketin cari hesap borçlarının karşılanmasına,
Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre
a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 0,90
b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 8,39
c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %76,59 olup,
Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetlerine olan olumlu katkısı açısından, yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına,
karar verilmiştir. Yapılacak işlemle ilgili olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri olumlu görüş vermiş olup karara herhangi bir muhalefet şerhi düşülmemiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894815
BIST