***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
22.02.2021 18:53
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak No 17'de bulunan, 2945 Ada 25 parseldeki 37.050 m2'lik Yeşil Plaza binasının Şirketimiz hissesine denk düşen 18.525 m2'lik kısmı.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
179.661.017 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
59,87 %
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
76,41 %
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,03 %
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
84,59 %
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
8,05 %
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
683,61 %
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.02.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım Amaçlı - Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış tutarının tamamı ile şirketin banka kredilerinin ödenmesi gerçekleştirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.02.2021
Karşı Taraf
Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmuyor
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal karşılaştırma yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2020 tarih ve 2020/1224
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
180.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
- 19.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Maddi Duran Varlık Satımı ile ilgili özel durum açıklamasının,
Bildirim İçeriği kısmındaki Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü, kısmına "Şirketimiz hissesine denk düşen 18.525 m2'lik kısmı" ibaresi ile,
Açıklamalar kısmına "Şirketimiz hissesine denk düşen %50'lik payının (18.525 m2)" ibaresi eklenerek açıklama tekrar gönderilmiştir.
İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak No 17'de bulunan 2945 Ada 25 Parseldeki % 50 hissesine sahip olduğumuz 37.050 m2'lik Yeşil Plaza'nın, Şirketimiz hissesine denk düşen %50'lik payının (18.525 m2) Körfez Enerji San. Ve Tic. A.Ş.'ye Kdv Dahil 212.000.000 TL bedelle satılmasına ve bu satıştan elde edilecek gelirle şirket banka kredilerinin ödenmesine, Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre
a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 8,03
b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 59,87
c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 683,61 olup,
Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, katılanların Oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911498
BIST