***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 16:31
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2021 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında belirtmiş olduğumuz Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri'ne ilişkin tüm fizibilite ve teknik çalışmaların Finansör Banka ve Yeşil GYO ekipleri tarafından tamamlanmış olduğunu, söz konusu iki projenin Mayıs / 2021 ayı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanılacağını,Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri'nin 9 ay içerisinde tamamlanacağını kamuoyuna duyurmuştuk.
Bugün itibari ile Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri'nin imalat süreçlerinde hızla ilerleme kaydedilmiştir.
Halihazırda ince işler imalatı devam etmekte olup hem Innovia Arifiye hem de Elexia Tuzla Projeleri'nin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962677
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