***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.02.2021 18:19
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Zincir Yapı A.Ş. İnşaat 470656046 156518154 TRY 33,26 İş Ortaklığı
Yeşil Global İnş. Turizm Otelcilik A.Ş. İnşaat 60000000 40205790 TRY 67,01 Finansal Yatırım
Yeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi İnşaat 50000 25000 TRY 50 İş Ortaklığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906759
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1648
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1545
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1607
18:058,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -0,2179
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6619
18:05429,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,23
|Açılış
|: 429,88
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|ETILR
|5,06
|6.382.204
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1609
|7,1654
|% -2,10
|
|Euro
|8,6603
|8,6665
|% -2,46
|
|Sterlin
|9,7822
|9,8313
|% -2,14
|
|Frank
|7,9848
|8,0329
|% -2,44
|
|Riyal
|1,9064
|1,9160
|% -2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,30
|
|Altın Gr.
|430
|431
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,85
|28,88
|1,97
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,44
|
|B. Petrol
|55,75
|55,75
|0,73
|