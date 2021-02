***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZincir Yapı A.Ş. İnşaat 470656046 156518154 TRY 33,26 İş OrtaklığıYeşil Global İnş. Turizm Otelcilik A.Ş. İnşaat 60000000 40205790 TRY 67,01 Finansal YatırımYeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi İnşaat 50000 25000 TRY 50 İş Ortaklığı