***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAŞAR ALTIPARMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Muhasebeci 04.11.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Gruba bağlı şirkette Y.K. üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilCENGİZ DİLLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 24.01.2019 İcrada Görevli Yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye DeğilGÜNAY YAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilHACI BAYRAM GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Yönetici Hayır Bağımsız Üye DeğilHAMDİ SELÇUK TUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Danışman Hayır Bağımsız Üye DeğilERMAN KENDİBAŞINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim KomitesiUFUK OLTULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962917BIST