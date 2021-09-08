***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2021 21:32
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAŞAR ALTIPARMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Muhasebeci 04.11.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Gruba bağlı şirkette Y.K. üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
CENGİZ DİLLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 24.01.2019 İcrada Görevli Yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil
GÜNAY YAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
HACI BAYRAM GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Yönetici Hayır Bağımsız Üye Değil
HAMDİ SELÇUK TUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Danışman Hayır Bağımsız Üye Değil
ERMAN KENDİBAŞINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi
UFUK OLTULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962917
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
0
En Düşük
0
18:058,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5027
En Düşük
8,4540
18:0510,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0687
En Düşük
10,0057
18:05487,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,10
|Açılış
|: 487,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
488,24
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,22
|19.134.848
|% 0,00
|
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,22
|19.134.848
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4979
|8,5027
|% 0,48
|
|Euro
|10,0598
|10,0687
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,6450
|11,7034
|% 0,25
|
|Frank
|9,1853
|9,2406
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2551
|2,2664
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-1,02
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem