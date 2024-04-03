***YKBNK* *AKSA* *OTKAR* *TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.04.2024 09:07
***YKBNK******AKSA******OTKAR******TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSA, OTKAR, TUPRS, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 5 TL Teorik Fiyat: 94,30 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OTKAR.E Pay Başına Brüt Temettü: 6 TL Teorik Fiyat: 432 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TUPRS.E Pay Başına Brüt Temettü: 10,3799282 TL Teorik Fiyat: 165,42 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YKBNK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,2076403 TL Teorik Fiyat: 27,812 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266096
BIST