***YKBNK* *AKSA* *OTKAR* *TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YKBNK******AKSA******OTKAR******TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKSA, OTKAR, TUPRS, YKBNK03.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKSA AKSA 5 4,5OTOKAR OTKAR 6 5,4TUPRAS TUPRS 10,3799282 9,3419353YAPI VE KREDI BANK. YKBNK 1,2076403 1,0868762Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265790BIST