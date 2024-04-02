***YKBNK* *AKSA* *OTKAR* *TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.04.2024 17:05
***YKBNK******AKSA******OTKAR******TUPRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKSA, OTKAR, TUPRS, YKBNK
03.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKSA AKSA 5 4,5
OTOKAR OTKAR 6 5,4
TUPRAS TUPRS 10,3799282 9,3419353
YAPI VE KREDI BANK. YKBNK 1,2076403 1,0868762
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265790
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1112
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0937
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.329,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,09
|Açılış
|: 2.329,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0270
|32,0700
|% -0,34
|
|Euro
|34,4882
|34,5871
|% -0,26
|
|Sterlin
|40,5277
|40,7309
|% 0,37
|
|Frank
|35,5386
|35,7168
|% -0,10
|
|Riyal
|8,5966
|8,6397
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,79
|25,83
|% 0,66
|
|Platin
|921,64
|923,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,02
|1.000,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,31
|88,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.261,31
|2.261,64
|% 0,66
|