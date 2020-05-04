***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.05.2020 12:24
***YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKBK72035
Nominal Değer (TL)
488.350.000
Vade Başlangıç Tarihi
30/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/05/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
29/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842195
BIST
14:3999.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -2.009,68
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
14:397,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
14:397,6913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
14:39385,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,23
|Açılış
|: 385,74
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.497.503
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.431.628
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.165.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.457.396
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.450.913
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|605.439
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.625.140
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|273.650
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|613.846.819
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,77
|502.836.111
|% 8,87
|
|GARAN
|8,14
|367.527.815
|% -2,40
|
|ASELS
|26,52
|254.169.637
|% -2,28
|
|AVOD
|2,77
|248.519.585
|% 5,32
|
|GSRAY
|2,71
|613.846.819
|% 5,04
|
|AVOD
|2,77
|248.519.585
|% 5,32
|
|TSPOR
|5,77
|502.836.111
|% 8,87
|
|ODAS
|1,77
|155.495.854
|% -1,12
|
|AFYON
|2,94
|243.551.749
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7102
|8,7539
|% -0,23
|
|Frank
|7,2579
|7,3016
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8656
|1,8749
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.528
|14,00
|
|Tam
|2.551
|2.590
|14,40
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,00
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
Seans Raporu
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14:53XU100
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