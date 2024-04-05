Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

05.04.2024 12:10
***YKBNK* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***YKBNK******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır.
Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.
Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268264


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:129.358
Değişim :  2,51% |  229,44
Açılış :  9.276  
Önceki Kapanış :  9.129  
En Düşük
9.250 En Yüksek
9.385
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 5,06 78.344.723 % 10,00  
UMPAS 12,21 1.394.087 % 10,00  
KSTUR 8.222,50 16.806.790 % 10,00  
KARYE 44,76 28.943.651 % 9,98  
RYSAS 33,78 14.061.806 % 9,96  
daha fazla
14:10 Alış Satış %  
Dolar 32,0040 32,0103 % 0,36  
Euro 34,7042 34,7232 % 0,19  
Sterlin 40,0725 40,2733 % 0,19  
Frank 35,1295 35,3056 % 0,09  
Riyal 8,4579 8,5003 % 0,27  
daha fazla
14:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,73 26,76 % 0,66  
Platin 922,56 925,30 % 0,66  
Paladyum 1.010,64 1.014,38 % 0,66  
Brent Pet. 91,04 91,04 % 0,66  
Altın Ons 2.291,82 2.292,15 % 0,66  
Seans Raporu 14:10
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru