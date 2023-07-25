***YKBNK* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***YKBNK******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar25 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ("Banka") çıkarılmış sermayesinin %6,81'ine tekabül eden toplam 575.000.000 TL nominal değerli payın ("Paylar") hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışı ("İşlem"), pay başına 11,75 TL bedel üzerinden toplam 6.756.250.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir. Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tâbi olmak üzere 28 Temmuz 2023 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlem'in kapanışını takiben, Koç Holding'in Banka'daki doğrudan pay sahipliği %20,22 Koç Holding A.Ş. ve halihazırda Banka'nın %40,95 payına sahip olan bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Banka'daki toplam payı ise %61,17 olacak, Koç Topluluğu Banka'nın ana hissedarı olmaya devam edecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175222BIST