***YKBNK* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***YKBNK******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarYapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("Banka") payları ile ilgili olarak 1 TL nominal değerli paylar için satış fiyatı 11,75 TL olmak üzere toplam 575.000.000 TL nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle borsa dışında gerçekleştirilen satış işleminin takası 28 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Bu işlemle birlikte, Koç Holding A.Ş.'nin, Banka sermayesindeki doğrudan payı %20,22'ye, Koç Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Banka'daki toplam sermaye payı ise %61,17'ye'e düşmüş olup, Banka üzerindeki yönetim kontrolümüz devam etmektedir. Banka'nın halka açıklık oranı ise %38,83'e yükselmiştir.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/07/2023 0 575.000.000 575.000.000 2.282.666.574 1.707.666.574 % 27,02 % 27,02 % 20,22 % 20,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176322BIST