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***YKBNK* *QNBFB* *DZYMK* *FBBNK* *HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

24.05.2023 17:40
***YKBNK* *QNBFB* *DZYMK* *FBBNK* *HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***YKBNK******QNBFB******DZYMK******FBBNK******HALKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKF, FBBNK, QNBFB, DZYMK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK72328 250.000.000 24.05.2023 13.07.2023 26.05.2023
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA72336 425.000.000 24.05.2023 24.07.2023 26.05.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72343 197.100.000 24.05.2023 28.07.2023 26.05.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY82354 67.000.000 24.05.2023 02.08.2023 26.05.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72381 181.500.000 24.05.2023 24.07.2023 26.05.2023


İlgili Şirketler [HALKF, FBBNK, QNBFB, DZYMK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153425


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PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
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Cumhuriyet 9.322 9.564 3,00  
Tam 9.359 9.616 -12,47  
Yarım 4.618 4.738 -63,00  
Çeyrek 2.302 2.362 -24,00  
Gümüş.Ons 23,20 23,22 -0,25  
Gümüş Gr. 14,86 14,87 -0,10  
B. Petrol 78,18 78,18 1,34  
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