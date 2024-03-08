***YKBNK* *SMRFA* *VAKBN* *QNBFB* *ALJF* *DNYVA* *DZYMK* *TATGD* *KONTR* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem









***YKBNK******SMRFA******VAKBN******QNBFB******ALJF******DNYVA******DZYMK******TATGD******KONTR******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [DNYVA, SMRFA, QNBFB, KONTR, DZYMK, VAKBN, YFMEN, TATGD, ALJF, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSDVYS32616 200.000.000 08.03.2024 06.03.2026 12.03.2024- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF32516 50.000.000 08.03.2024 07.03.2025 12.03.2024- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK82417 131.380.000 08.03.2024 09.08.2024 12.03.2024- Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KONTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTR92413 100.000.000 08.03.2024 06.09.2024 12.03.2024- Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KONTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTR32518 525.000.000 08.03.2024 07.03.2025 12.03.2024- Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KONTR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKNTR32610 330.000.000 08.03.2024 06.03.2026 12.03.2024- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY62430 100.000.000 08.03.2024 07.06.2024 12.03.2024- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB62412 33.882.123 08.03.2024 07.06.2024 12.03.2024- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM52415 270.000.000 08.03.2024 08.05.2024 12.03.2024- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK92416 232.250.000 08.03.2024 03.09.2024 12.03.2024- ALJ Finansman A.Ş. ALJF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSALJF32512 126.000.000 08.03.2024 10.03.2025 12.03.2024- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK62416 588.400.000 08.03.2024 07.06.2024 12.03.2024İlgili Şirketler [DNYVA, SMRFA, QNBFB, KONTR, DZYMK, VAKBN, YFMEN, TATGD, ALJF, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257027BIST