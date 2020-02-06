***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2020 16:06
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Koç Grubu Seçim Yapınız 49,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817395
BIST
16:22123.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 870,28
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
16:225,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
16:226,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:22301,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,05
|Açılış
|: 301,54
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,94
|14.543.175
|% 13,58
|
|AKMGY
|28,78
|4.827.394
|% 11,64
|
|VESTL
|16,44
|373.227.502
|% 11,23
|
|GYHOL
|29,44
|16.002.926
|% 10,26
|
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|DOKTA
|68,85
|7.829.764
|% -8,57
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|40.968
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,84
|1.622.487.597
|% 1,57
|
|ODAS
|2,24
|641.127.201
|% 0,90
|
|SASA
|9,33
|605.269.727
|% -1,37
|
|SISE
|5,59
|562.421.309
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,14
|451.922.590
|% 4,67
|
|ODAS
|2,24
|641.127.201
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,25
|249.836.537
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,14
|451.922.590
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,95
|429.854.155
|% 1,72
|
|TEKTU
|1,75
|251.277.012
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7411
|7,7800
|% -0,06
|
|Frank
|6,1239
|6,1608
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,64
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
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|B. Petrol
|54,89
|54,89
|-0,39
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