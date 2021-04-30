***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)436 -23.616 -48.857 393.532 -247.088 -450.604 1.129.443 753.246 44 753.290Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)235 -235 0Kar Dağıtımı2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45Dağıtılan Temettü-45 -45Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.551 3.597.509 -3.600.060 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.434.145 1.879.864 -300.835 -8.254 2.856.027 -420.699 -3.328.904 28.059.410 1.639.954 1.129.443 41.944.139 686 41.944.825Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40 -3.080 498.504 -343.000 2.096.411 1.452.729 3.701.604 84 3.701.688Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)78 -78 0Kar Dağıtımı148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047Dağıtılan Temettü-500.000 -500.000 -47 -500.047Yedeklere Aktarılan Tutarlar148.338 4.431.180 -4.579.518 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler8.447.051 556.937 1.588.628 1.875.000 -387.203 37.991 4.441.997 -155.332 -1.193.397 32.464.808 1.639.954 1.452.729 50.769.163 844 50.770.007Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER278.920.092 444.499.447 723.419.539 261.534.384 401.606.068 663.140.452GARANTİ VE KEFALETLER3.1.2,1 34.900.485 81.193.627 116.094.112 32.512.146 68.363.259 100.875.405Teminat Mektupları3.1.2.2 34.197.324 56.768.382 90.965.706 31.993.113 49.321.654 81.314.767Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler516.761 674.135 1.190.896 545.671 641.351 1.187.022Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.753.333 55.813.727 61.567.060 5.328.968 48.420.099 53.749.067Diğer Teminat Mektupları27.927.230 280.520 28.207.750 26.118.474 260.204 26.378.678Banka Kredileri0 321.793 321.793 0 238.025 238.025İthalat Kabul Kredileri321.793 321.793 238.025 238.025Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler170.432 13.669.746 13.840.178 37.184 9.303.137 9.340.321Belgeli Akreditifler170.432 13.669.261 13.839.693 37.184 9.302.688 9.339.872Diğer Akreditifler485 485 449 449Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden532.729 4.941.322 5.474.051 481.849 4.613.529 5.095.378Diğer Kefaletlerimizden5.492.384 5.492.384 4.886.914 4.886.914TAAHHÜTLER91.883.291 37.703.533 129.586.824 81.424.789 33.279.511 114.704.300Cayılamaz Taahhütler3.1.1 89.867.548 16.872.926 106.740.474 79.209.005 13.218.499 92.427.504Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.755.702 15.521.409 21.277.111 2.905.074 11.632.591 14.537.665Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri19.495.553 818.093 20.313.646 17.187.740 788.342 17.976.082Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.259.406 4.259.406 3.437.866 3.437.866İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.428 4.428 6.476 6.476Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri51.269.225 51.269.225 48.016.964 48.016.964Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri51.187 51.187 51.868 51.868Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler9.032.047 533.424 9.565.471 7.603.017 797.566 8.400.583Cayılabilir Taahhütler2.015.743 20.830.607 22.846.350 2.215.784 20.061.012 22.276.796Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri2.015.743 20.704.821 22.720.564 2.215.784 19.944.462 22.160.246Diğer Cayılabilir Taahhütler125.786 125.786 116.550 116.550TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR152.136.316 325.602.287 477.738.603 147.597.449 299.963.298 447.560.747Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar43.802.613 53.702.807 97.505.420 43.621.565 52.431.773 96.053.338Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler299.913 4.805.689 5.105.602 318.865 4.427.669 4.746.534Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler43.502.700 48.897.118 92.399.818 43.302.700 48.004.104 91.306.804Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler108.333.703 271.899.480 380.233.183 103.975.884 247.531.525 351.507.409Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.809.281 9.197.184 16.006.465 6.892.761 9.227.149 16.119.910Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.887.611 4.234.592 8.122.203 4.454.063 3.835.866 8.289.929Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.921.670 4.962.592 7.884.262 2.438.698 5.391.283 7.829.981Para ve Faiz Swap İşlemleri93.378.882 215.717.230 309.096.112 89.808.942 191.444.737 281.253.679Swap Para Alım İşlemleri9.598.061 68.429.295 78.027.356 6.493.097 61.048.315 67.541.412Swap Para Satım İşlemleri46.840.921 28.317.279 75.158.200 46.465.945 24.297.424 70.763.369Swap Faiz Alım İşlemleri18.469.950 59.485.328 77.955.278 18.424.950 53.049.499 71.474.449Swap Faiz Satım İşlemleri18.469.950 59.485.328 77.955.278 18.424.950 53.049.499 71.474.449Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.174.672 10.779.735 11.954.407 1.575.674 12.640.133 14.215.807Para Alım Opsiyonları421.536 2.953.824 3.375.360 531.763 4.198.665 4.730.428Para Satım Opsiyonları553.136 2.937.563 3.490.699 324.741 4.555.975 4.880.716Faiz Alım Opsiyonları100.000 3.914.921 4.014.921 300.000 3.372.515 3.672.515Faiz Satım Opsiyonları100.000 973.427 1.073.427 419.170 512.978 932.148Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri143.124 146.321 289.445 212.403 201.864 414.267Futures Para Alım İşlemleri143.124 143.124 201.864 201.864Futures Para Satım İşlemleri146.321 146.321 212.403 212.403Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer6.827.744 36.059.010 42.886.754 5.486.104 34.017.642 39.503.746EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER546.039.418 196.261.196 742.300.614 541.247.833 179.885.824 721.133.657EMANET KIYMETLER72.058.783 16.628.086 88.686.869 73.585.527 14.137.671 87.723.198Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları27.851.481 1.416.439 29.267.920 33.024.406 825.231 33.849.637Emanete Alınan Menkul Değerler14.666.471 14.679.645 29.346.116 15.649.302 12.802.992 28.452.294Tahsile Alınan Çekler22.314.172 29.619 22.343.791 19.137.763 29.949 19.167.712Tahsile Alınan Ticari Senetler7.168.515 372.359 7.540.874 5.715.912 360.665 6.076.577Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103.866 103.866 95.112 95.112İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler58.144 26.158 84.302 58.144 23.722 81.866Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER444.459.598 160.026.396 604.485.994 437.496.682 147.188.920 584.685.602Menkul Kıymetler824.187 923 825.110 824.223 814 825.037Teminat Senetleri585.764 380.076 965.840 585.521 365.529 951.050Emtia6.297 6.297 6.297 6.297Varant0 0Gayrimenkul151.105.234 33.206.163 184.311.397 144.638.689 33.225.285 177.863.974Diğer Rehinli Kıymetler291.938.116 126.424.259 418.362.375 291.441.952 113.584.029 405.025.981Rehinli Kıymet Alanlar14.975 14.975 13.263 13.263KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER29.521.037 19.606.714 49.127.751 30.165.624 18.559.233 48.724.857BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI824.959.510 640.760.643 1.465.720.153 802.782.217 581.491.892 1.384.274.109Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.067.318 6.435.396Alınan Faizler8.673.166 7.917.364Ödenen Faizler-5.997.746 -3.848.368Alınan Temettüler4.093 939Alınan Ücret ve Komisyonlar2.354.498 1.845.815Elde Edilen Diğer Kazançlar-6.349.393 2.584.340Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar700.729 608.822Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.224.329 -1.998.408Ödenen Vergiler-1.555.825 -476.009Diğer327.489 -199.099Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.001.952 -15.983.180Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-44.042 -220.880Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-6.879.373 -10.720.122Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-23.152.878 -15.007.612Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış500.575 -8.567.815Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-368.343 448.590Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)31.552.641 21.165.888Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)670.121 -648.903Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.630.717 -2.360.038Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.092.534 -72.288Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı6.934.634 -9.547.784YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.786.449 -4.660.796Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-91.665 -76.539Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller91.728 65.861Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-848.548 -7.320.260Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.458.104 5.211.554Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.837.922 -4.512.491Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar441.854 1.971.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.435.565 -260.640Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.582.747 6.779.116Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.031.562 -6.938.878Temettü Ödemeleri-47 -45Kiralamaya İlişkin Ödemeler-115.573 -100.833Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.009.513 3.981.215Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.593.263 -10.488.005Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar51.583.220 66.218.297Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar61.176.483 55.730.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.452.813 1.129.487DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.248.875 -376.197Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.040 -72.037Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50 -30.277Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-3.080 -62.007Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10 19.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.251.915 -304.160Yabancı Para Çevrim Farkları498.504 393.532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-428.750 -316.779Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.986.602 -320.606Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-366.089 -257.092Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-438.352 196.785TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.701.688 753.290Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)38.071.527 87.185.254 125.256.781 40.188.276 67.055.054 107.243.330Nakit ve Nakit Benzerleri1.1 5.583.522 81.649.051 87.232.573 15.922.081 59.773.824 75.695.905Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.401.035 58.540.948 63.941.983 10.500.301 47.182.253 57.682.554Bankalar1.4 191.618 23.279.293 23.470.911 3.753.221 12.732.753 16.485.974Para Piyasalarından Alacaklar0 1.700.842 1.700.842Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9.131 -171.190 -180.321 -32.283 -141.182 -173.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.2 359.899 320.922 680.821 345.122 331.643 676.765Devlet Borçlanma Senetleri88.982 136.865 225.847 106.399 170.315 276.714Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler266.307 266.307 238.703 238.703Diğer Finansal Varlıklar4.610 184.057 188.667 20 161.328 161.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.5,1.6 21.064.916 3.671.753 24.736.669 19.844.401 5.256.159 25.100.560Devlet Borçlanma Senetleri20.891.207 2.187.150 23.078.357 19.689.965 3.302.506 22.992.471Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler84.336 5.167 89.503 84.336 3.942 88.278Diğer Finansal Varlıklar89.373 1.479.436 1.568.809 70.100 1.949.711 2.019.811Türev Finansal Varlıklar1.3 11.063.190 1.543.528 12.606.718 4.076.672 1.693.428 5.770.100Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.759.614 1.523.050 10.282.664 3.530.014 1.693.428 5.223.442Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.303.576 20.478 2.324.054 546.658 546.658İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)224.455.619 151.734.119 376.189.738 206.258.377 139.122.693 345.381.070Krediler1.7 198.498.099 124.218.891 322.716.990 186.069.018 114.800.880 300.869.898Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1.12 3.789.144 7.719.576 11.508.720 3.597.171 7.374.687 10.971.858Faktoring Alacakları2.939.213 1.178.823 4.118.036 4.288.548 1.081.451 5.369.999İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar1.8 37.329.394 25.636.683 62.966.077 30.901.217 22.127.007 53.028.224Devlet Borçlanma Senetleri36.998.590 23.607.295 60.605.885 30.570.413 20.390.612 50.961.025Diğer Finansal Varlıklar330.804 2.029.388 2.360.192 330.804 1.736.395 2.067.199Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.100.231 -7.019.854 -25.120.085 -18.597.577 -6.261.332 -24.858.909SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.15 1.362.946 16.481 1.379.427 711.573 12.634 724.207Satış Amaçlı1.362.946 16.481 1.379.427 711.573 12.634 724.207Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI353.586 1.280.795 1.634.381 401.504 1.203.097 1.604.601İştirakler (Net)1.9 346.286 1.280.795 1.627.081 371.330 1.203.097 1.574.427Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler334.500 1.280.795 1.615.295 359.544 1.203.097 1.562.641Konsolide Edilmeyenler11.786 11.786 11.786 11.786Bağlı Ortaklıklar (Net)1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300 7.300 7.300 7.300Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.11 0 0 0 22.874 0 22.874Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 22.874 22.874Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.502.946 59.226 4.562.172 4.514.773 39.606 4.554.379MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.962.776 46.141 2.003.526Şerefiye979.493 979.493 979.493 979.493Diğer983.283 46.141 1.029.424 983.861 40.172 1.024.033YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)1.13 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.028 3.223 5.251 3.212 1.649 4.861ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.14 3.019.379 3.019.379 3.702.058 3.702.058DİĞER AKTİFLER (Net)1.16 6.588.454 14.047.579 20.636.033 5.701.379 15.570.268 21.271.647VARLIKLAR TOPLAMI280.319.261 254.372.818 534.692.079 263.444.506 223.045.173 486.489.679YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT2.1 119.927.173 175.916.966 295.844.139 108.173.940 156.236.328 264.410.268ALINAN KREDİLER2.3.1 3.289.877 47.362.578 50.652.455 4.078.528 42.346.165 46.424.693PARA PİYASALARINA BORÇLAR27.902.050 2.788.502 30.690.552 27.546.206 2.814.458 30.360.664İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2.3.3 6.298.062 20.844.538 27.142.600 5.906.063 18.722.298 24.628.361Bonolar4.955.830 4.955.830 4.295.582 4.295.582Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler3.575.738 3.575.738 3.511.774 3.511.774Tahviller1.342.232 17.268.800 18.611.032 1.610.481 15.210.524 16.821.005FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.3.4 682.844 12.410.993 13.093.837 806.619 11.749.170 12.555.789TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.2 5.479.188 3.403.492 8.882.680 7.551.423 3.041.756 10.593.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.797.136 2.566.505 7.363.641 5.969.935 2.000.316 7.970.251Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı682.052 836.987 1.519.039 1.581.488 1.041.440 2.622.928FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.5 1.097.236 30.117 1.127.353 1.073.794 16.626 1.090.420KARŞILIKLAR2.6 4.151.243 528.763 4.680.006 4.078.213 464.314 4.542.527Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.6.1 867.958 3.840 871.798 830.720 2.915 833.635Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar2.6.3 3.283.285 524.923 3.808.208 3.247.493 461.399 3.708.892CARİ VERGİ BORCU2.7 657.162 11.278 668.440 1.951.276 5.006 1.956.282ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14.442 14.442 18.480 11.472 29.952SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.9 871.937 24.619.437 25.491.374 838.459 21.816.595 22.655.054Krediler7.151.696 7.151.696 6.305.871 6.305.871Diğer Borçlanma Araçları871.937 17.467.741 18.339.678 838.459 15.510.724 16.349.183DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.4 19.422.182 6.212.012 25.634.194 17.465.562 2.208.562 19.674.124ÖZKAYNAKLAR2.10 51.725.934 -955.927 50.770.007 48.519.246 -950.880 47.568.366Ödenmiş Sermaye8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051Sermaye Yedekleri2.145.565 0 2.145.565 1.997.149 0 1.997.149Hisse Senedi İhraç Primleri556.937 556.937 556.937 556.937Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.588.628 1.588.628 1.440.212 1.440.212Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.517.591 8.197 1.525.788 1.521.513 7.315 1.528.828Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.015.985 -922.717 3.093.268 1.758.141 -916.788 841.353Kar Yedekleri32.506.215 -41.407 32.464.808 28.075.113 -41.407 28.033.706Yasal Yedekler1.544.526 1.544.526 1.282.785 1.282.785Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler30.954.950 -41.407 30.913.543 26.785.511 -41.407 26.744.104Diğer Kar Yedekleri6.739 6.739 6.817 6.817Kar veya Zarar3.092.683 0 3.092.683 6.719.472 0 6.719.472Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954Dönem Net Kâr veya Zararı1.452.729 1.452.729 5.079.518 5.079.518Azınlık Payları844 844 807 807YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI241.504.888 293.187.191 534.692.079 228.007.809 258.481.870 486.489.679Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ4.1 10.302.491 8.138.383Kredilerden Alınan Faizler4.1.1 7.643.630 6.270.972Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler121.103 13.244Bankalardan Alınan Faizler4.1.2 111.291 206.600Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler10.507 40.395Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.1.3 2.002.920 1.295.693Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.337 1.238Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar704.447 663.823İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.293.136 630.632Finansal Kiralama Faiz Gelirleri235.262 200.192Diğer Faiz Gelirleri177.778 111.287FAİZ GİDERLERİ (-)4.2 -6.355.690 -3.928.730Mevduata Verilen Faizler4.2.5 -3.370.941 -2.227.127Kullanılan Kredilere Verilen Faizler4.2.1 -476.781 -502.809Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler4.2.4 -1.257.835 -77.032İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler4.2.3 -1.189.226 -970.287Kiralama Faiz Giderleri-44.652 -43.546Diğer Faiz Giderleri-16.255 -107.929NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.946.801 4.209.653NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.850.268 1.521.085Alınan Ücret ve Komisyonlar2.354.498 1.845.815Gayri Nakdi Kredilerden281.460 250.959Diğer4.12 2.073.038 1.594.856Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-504.230 -324.730Gayri Nakdi Kredilere-4.514 -5.936Diğer4.12 -499.716 -318.794TEMETTÜ GELİRLERİ4.093 939TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.3 -99.159 259.653Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)13.596 163.651Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.4 2.952.442 640.934Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-3.065.197 -544.932DİĞER FAALİYET GELİRLERİ702.766 476.073FAALİYET BRÜT KÂRI6.404.769 6.467.403BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )4.5 -2.197.828 -2.600.469DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )4.5 -121.238 -386.792PERSONEL GİDERLERİ (-)4.8 -987.385 -919.647DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.7 -1.312.071 -1.142.361NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.786.247 1.418.134BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)29.779 19.769NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.8 1.816.026 1.437.903SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)4.9 -363.213 -308.416Cari Vergi Karşılığı-136.097 -336.306Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-227.116Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi27.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.452.813 1.129.487DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.10 1.452.813 1.129.487Grubun Karı (Zararı)1.452.729 1.129.443Azınlık Payları Karı (Zararı)84 44Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00170000 0,00130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933511BIST