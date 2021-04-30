***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2021 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
436 -23.616 -48.857 393.532 -247.088 -450.604 1.129.443 753.246 44 753.290
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
235 -235 0
Kar Dağıtımı
2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45
Dağıtılan Temettü
-45 -45
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.551 3.597.509 -3.600.060 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.434.145 1.879.864 -300.835 -8.254 2.856.027 -420.699 -3.328.904 28.059.410 1.639.954 1.129.443 41.944.139 686 41.944.825
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40 -3.080 498.504 -343.000 2.096.411 1.452.729 3.701.604 84 3.701.688
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78 -78 0
Kar Dağıtımı
148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047
Dağıtılan Temettü
-500.000 -500.000 -47 -500.047
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
148.338 4.431.180 -4.579.518 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.875.000 -387.203 37.991 4.441.997 -155.332 -1.193.397 32.464.808 1.639.954 1.452.729 50.769.163 844 50.770.007
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
278.920.092 444.499.447 723.419.539 261.534.384 401.606.068 663.140.452
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,1 34.900.485 81.193.627 116.094.112 32.512.146 68.363.259 100.875.405
Teminat Mektupları
3.1.2.2 34.197.324 56.768.382 90.965.706 31.993.113 49.321.654 81.314.767
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
516.761 674.135 1.190.896 545.671 641.351 1.187.022
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.753.333 55.813.727 61.567.060 5.328.968 48.420.099 53.749.067
Diğer Teminat Mektupları
27.927.230 280.520 28.207.750 26.118.474 260.204 26.378.678
Banka Kredileri
0 321.793 321.793 0 238.025 238.025
İthalat Kabul Kredileri
321.793 321.793 238.025 238.025
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
170.432 13.669.746 13.840.178 37.184 9.303.137 9.340.321
Belgeli Akreditifler
170.432 13.669.261 13.839.693 37.184 9.302.688 9.339.872
Diğer Akreditifler
485 485 449 449
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
532.729 4.941.322 5.474.051 481.849 4.613.529 5.095.378
Diğer Kefaletlerimizden
5.492.384 5.492.384 4.886.914 4.886.914
TAAHHÜTLER
91.883.291 37.703.533 129.586.824 81.424.789 33.279.511 114.704.300
Cayılamaz Taahhütler
3.1.1 89.867.548 16.872.926 106.740.474 79.209.005 13.218.499 92.427.504
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.755.702 15.521.409 21.277.111 2.905.074 11.632.591 14.537.665
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.495.553 818.093 20.313.646 17.187.740 788.342 17.976.082
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.259.406 4.259.406 3.437.866 3.437.866
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.428 4.428 6.476 6.476
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
51.269.225 51.269.225 48.016.964 48.016.964
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
51.187 51.187 51.868 51.868
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.032.047 533.424 9.565.471 7.603.017 797.566 8.400.583
Cayılabilir Taahhütler
2.015.743 20.830.607 22.846.350 2.215.784 20.061.012 22.276.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.015.743 20.704.821 22.720.564 2.215.784 19.944.462 22.160.246
Diğer Cayılabilir Taahhütler
125.786 125.786 116.550 116.550
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
152.136.316 325.602.287 477.738.603 147.597.449 299.963.298 447.560.747
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
43.802.613 53.702.807 97.505.420 43.621.565 52.431.773 96.053.338
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
299.913 4.805.689 5.105.602 318.865 4.427.669 4.746.534
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
43.502.700 48.897.118 92.399.818 43.302.700 48.004.104 91.306.804
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
108.333.703 271.899.480 380.233.183 103.975.884 247.531.525 351.507.409
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.809.281 9.197.184 16.006.465 6.892.761 9.227.149 16.119.910
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.887.611 4.234.592 8.122.203 4.454.063 3.835.866 8.289.929
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.921.670 4.962.592 7.884.262 2.438.698 5.391.283 7.829.981
Para ve Faiz Swap İşlemleri
93.378.882 215.717.230 309.096.112 89.808.942 191.444.737 281.253.679
Swap Para Alım İşlemleri
9.598.061 68.429.295 78.027.356 6.493.097 61.048.315 67.541.412
Swap Para Satım İşlemleri
46.840.921 28.317.279 75.158.200 46.465.945 24.297.424 70.763.369
Swap Faiz Alım İşlemleri
18.469.950 59.485.328 77.955.278 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Swap Faiz Satım İşlemleri
18.469.950 59.485.328 77.955.278 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.174.672 10.779.735 11.954.407 1.575.674 12.640.133 14.215.807
Para Alım Opsiyonları
421.536 2.953.824 3.375.360 531.763 4.198.665 4.730.428
Para Satım Opsiyonları
553.136 2.937.563 3.490.699 324.741 4.555.975 4.880.716
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.914.921 4.014.921 300.000 3.372.515 3.672.515
Faiz Satım Opsiyonları
100.000 973.427 1.073.427 419.170 512.978 932.148
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
143.124 146.321 289.445 212.403 201.864 414.267
Futures Para Alım İşlemleri
143.124 143.124 201.864 201.864
Futures Para Satım İşlemleri
146.321 146.321 212.403 212.403
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
6.827.744 36.059.010 42.886.754 5.486.104 34.017.642 39.503.746
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
546.039.418 196.261.196 742.300.614 541.247.833 179.885.824 721.133.657
EMANET KIYMETLER
72.058.783 16.628.086 88.686.869 73.585.527 14.137.671 87.723.198
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
27.851.481 1.416.439 29.267.920 33.024.406 825.231 33.849.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.666.471 14.679.645 29.346.116 15.649.302 12.802.992 28.452.294
Tahsile Alınan Çekler
22.314.172 29.619 22.343.791 19.137.763 29.949 19.167.712
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.168.515 372.359 7.540.874 5.715.912 360.665 6.076.577
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103.866 103.866 95.112 95.112
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 26.158 84.302 58.144 23.722 81.866
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
444.459.598 160.026.396 604.485.994 437.496.682 147.188.920 584.685.602
Menkul Kıymetler
824.187 923 825.110 824.223 814 825.037
Teminat Senetleri
585.764 380.076 965.840 585.521 365.529 951.050
Emtia
6.297 6.297 6.297 6.297
Varant
0 0
Gayrimenkul
151.105.234 33.206.163 184.311.397 144.638.689 33.225.285 177.863.974
Diğer Rehinli Kıymetler
291.938.116 126.424.259 418.362.375 291.441.952 113.584.029 405.025.981
Rehinli Kıymet Alanlar
14.975 14.975 13.263 13.263
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
29.521.037 19.606.714 49.127.751 30.165.624 18.559.233 48.724.857
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
824.959.510 640.760.643 1.465.720.153 802.782.217 581.491.892 1.384.274.109
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.067.318 6.435.396
Alınan Faizler
8.673.166 7.917.364
Ödenen Faizler
-5.997.746 -3.848.368
Alınan Temettüler
4.093 939
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.354.498 1.845.815
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-6.349.393 2.584.340
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
700.729 608.822
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.224.329 -1.998.408
Ödenen Vergiler
-1.555.825 -476.009
Diğer
327.489 -199.099
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.001.952 -15.983.180
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-44.042 -220.880
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-6.879.373 -10.720.122
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-23.152.878 -15.007.612
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
500.575 -8.567.815
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-368.343 448.590
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
31.552.641 21.165.888
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
670.121 -648.903
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.630.717 -2.360.038
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.092.534 -72.288
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.934.634 -9.547.784
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.786.449 -4.660.796
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-91.665 -76.539
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
91.728 65.861
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-848.548 -7.320.260
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.458.104 5.211.554
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.837.922 -4.512.491
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
441.854 1.971.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.435.565 -260.640
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.582.747 6.779.116
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.031.562 -6.938.878
Temettü Ödemeleri
-47 -45
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-115.573 -100.833
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.009.513 3.981.215
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.593.263 -10.488.005
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
51.583.220 66.218.297
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
61.176.483 55.730.292
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.452.813 1.129.487
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.248.875 -376.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.040 -72.037
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50 -30.277
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.080 -62.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10 19.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.251.915 -304.160
Yabancı Para Çevrim Farkları
498.504 393.532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-428.750 -316.779
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.986.602 -320.606
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-366.089 -257.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-438.352 196.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.701.688 753.290
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
38.071.527 87.185.254 125.256.781 40.188.276 67.055.054 107.243.330
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 5.583.522 81.649.051 87.232.573 15.922.081 59.773.824 75.695.905
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.401.035 58.540.948 63.941.983 10.500.301 47.182.253 57.682.554
Bankalar
1.4 191.618 23.279.293 23.470.911 3.753.221 12.732.753 16.485.974
Para Piyasalarından Alacaklar
0 1.700.842 1.700.842
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.131 -171.190 -180.321 -32.283 -141.182 -173.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 359.899 320.922 680.821 345.122 331.643 676.765
Devlet Borçlanma Senetleri
88.982 136.865 225.847 106.399 170.315 276.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
266.307 266.307 238.703 238.703
Diğer Finansal Varlıklar
4.610 184.057 188.667 20 161.328 161.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 21.064.916 3.671.753 24.736.669 19.844.401 5.256.159 25.100.560
Devlet Borçlanma Senetleri
20.891.207 2.187.150 23.078.357 19.689.965 3.302.506 22.992.471
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
84.336 5.167 89.503 84.336 3.942 88.278
Diğer Finansal Varlıklar
89.373 1.479.436 1.568.809 70.100 1.949.711 2.019.811
Türev Finansal Varlıklar
1.3 11.063.190 1.543.528 12.606.718 4.076.672 1.693.428 5.770.100
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.759.614 1.523.050 10.282.664 3.530.014 1.693.428 5.223.442
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.303.576 20.478 2.324.054 546.658 546.658
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
224.455.619 151.734.119 376.189.738 206.258.377 139.122.693 345.381.070
Krediler
1.7 198.498.099 124.218.891 322.716.990 186.069.018 114.800.880 300.869.898
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 3.789.144 7.719.576 11.508.720 3.597.171 7.374.687 10.971.858
Faktoring Alacakları
2.939.213 1.178.823 4.118.036 4.288.548 1.081.451 5.369.999
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 37.329.394 25.636.683 62.966.077 30.901.217 22.127.007 53.028.224
Devlet Borçlanma Senetleri
36.998.590 23.607.295 60.605.885 30.570.413 20.390.612 50.961.025
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 2.029.388 2.360.192 330.804 1.736.395 2.067.199
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.100.231 -7.019.854 -25.120.085 -18.597.577 -6.261.332 -24.858.909
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.362.946 16.481 1.379.427 711.573 12.634 724.207
Satış Amaçlı
1.362.946 16.481 1.379.427 711.573 12.634 724.207
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
353.586 1.280.795 1.634.381 401.504 1.203.097 1.604.601
İştirakler (Net)
1.9 346.286 1.280.795 1.627.081 371.330 1.203.097 1.574.427
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
334.500 1.280.795 1.615.295 359.544 1.203.097 1.562.641
Konsolide Edilmeyenler
11.786 11.786 11.786 11.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 22.874 0 22.874
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 22.874 22.874
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.502.946 59.226 4.562.172 4.514.773 39.606 4.554.379
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.962.776 46.141 2.003.526
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
983.283 46.141 1.029.424 983.861 40.172 1.024.033
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.028 3.223 5.251 3.212 1.649 4.861
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 3.019.379 3.019.379 3.702.058 3.702.058
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 6.588.454 14.047.579 20.636.033 5.701.379 15.570.268 21.271.647
VARLIKLAR TOPLAMI
280.319.261 254.372.818 534.692.079 263.444.506 223.045.173 486.489.679
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 119.927.173 175.916.966 295.844.139 108.173.940 156.236.328 264.410.268
ALINAN KREDİLER
2.3.1 3.289.877 47.362.578 50.652.455 4.078.528 42.346.165 46.424.693
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
27.902.050 2.788.502 30.690.552 27.546.206 2.814.458 30.360.664
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 6.298.062 20.844.538 27.142.600 5.906.063 18.722.298 24.628.361
Bonolar
4.955.830 4.955.830 4.295.582 4.295.582
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.575.738 3.575.738 3.511.774 3.511.774
Tahviller
1.342.232 17.268.800 18.611.032 1.610.481 15.210.524 16.821.005
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 682.844 12.410.993 13.093.837 806.619 11.749.170 12.555.789
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.479.188 3.403.492 8.882.680 7.551.423 3.041.756 10.593.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.797.136 2.566.505 7.363.641 5.969.935 2.000.316 7.970.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
682.052 836.987 1.519.039 1.581.488 1.041.440 2.622.928
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.097.236 30.117 1.127.353 1.073.794 16.626 1.090.420
KARŞILIKLAR
2.6 4.151.243 528.763 4.680.006 4.078.213 464.314 4.542.527
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 867.958 3.840 871.798 830.720 2.915 833.635
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.283.285 524.923 3.808.208 3.247.493 461.399 3.708.892
CARİ VERGİ BORCU
2.7 657.162 11.278 668.440 1.951.276 5.006 1.956.282
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14.442 14.442 18.480 11.472 29.952
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 871.937 24.619.437 25.491.374 838.459 21.816.595 22.655.054
Krediler
7.151.696 7.151.696 6.305.871 6.305.871
Diğer Borçlanma Araçları
871.937 17.467.741 18.339.678 838.459 15.510.724 16.349.183
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 19.422.182 6.212.012 25.634.194 17.465.562 2.208.562 19.674.124
ÖZKAYNAKLAR
2.10 51.725.934 -955.927 50.770.007 48.519.246 -950.880 47.568.366
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.145.565 0 2.145.565 1.997.149 0 1.997.149
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.588.628 1.588.628 1.440.212 1.440.212
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.517.591 8.197 1.525.788 1.521.513 7.315 1.528.828
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.015.985 -922.717 3.093.268 1.758.141 -916.788 841.353
Kar Yedekleri
32.506.215 -41.407 32.464.808 28.075.113 -41.407 28.033.706
Yasal Yedekler
1.544.526 1.544.526 1.282.785 1.282.785
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
30.954.950 -41.407 30.913.543 26.785.511 -41.407 26.744.104
Diğer Kar Yedekleri
6.739 6.739 6.817 6.817
Kar veya Zarar
3.092.683 0 3.092.683 6.719.472 0 6.719.472
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.452.729 1.452.729 5.079.518 5.079.518
Azınlık Payları
844 844 807 807
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
241.504.888 293.187.191 534.692.079 228.007.809 258.481.870 486.489.679
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 10.302.491 8.138.383
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 7.643.630 6.270.972
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
121.103 13.244
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 111.291 206.600
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.507 40.395
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 2.002.920 1.295.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.337 1.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
704.447 663.823
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.293.136 630.632
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
235.262 200.192
Diğer Faiz Gelirleri
177.778 111.287
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -6.355.690 -3.928.730
Mevduata Verilen Faizler
4.2.5 -3.370.941 -2.227.127
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -476.781 -502.809
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -1.257.835 -77.032
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.189.226 -970.287
Kiralama Faiz Giderleri
-44.652 -43.546
Diğer Faiz Giderleri
-16.255 -107.929
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.946.801 4.209.653
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.850.268 1.521.085
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.354.498 1.845.815
Gayri Nakdi Kredilerden
281.460 250.959
Diğer
4.12 2.073.038 1.594.856
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-504.230 -324.730
Gayri Nakdi Kredilere
-4.514 -5.936
Diğer
4.12 -499.716 -318.794
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.093 939
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -99.159 259.653
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
13.596 163.651
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 2.952.442 640.934
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.065.197 -544.932
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
702.766 476.073
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.404.769 6.467.403
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -2.197.828 -2.600.469
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -121.238 -386.792
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -987.385 -919.647
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -1.312.071 -1.142.361
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.786.247 1.418.134
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
29.779 19.769
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 1.816.026 1.437.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -363.213 -308.416
Cari Vergi Karşılığı
-136.097 -336.306
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-227.116
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
27.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.452.813 1.129.487
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 1.452.813 1.129.487
Grubun Karı (Zararı)
1.452.729 1.129.443
Azınlık Payları Karı (Zararı)
84 44
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00170000 0,00130000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933511
BIST