***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
22.01.2021 15:34
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 03.02.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Ayrıca Bankamızın 2021 yılının ilk 3 çeyreğine ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Yıl içinde bu tarihlerde değişiklik olursa ayrıca duyurulacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 30/04/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 30/07/2021
3. Çeyrek
01/07/2021 30/09/2021 01/11/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903909
BIST
15:421.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -22,83
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:427,4160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0481
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:429,0266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0513
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:42440,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,58
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
438,99
BIST En Aktif Hisseler15:42
|OZRDN
|12,87
|17.389.321
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.542.452
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|30.893.741
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.362.343
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.655.844
|% 9,98
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.382.273.665
|% -3,09
|
|KARSN
|4,64
|1.025.268.905
|% 1,98
|
|TSKB
|2,05
|918.412.998
|% 5,67
|
|KOZAL
|114,20
|896.122.117
|% 0,79
|
|KRDMD
|6,92
|666.074.789
|% -2,54
|
|TSKB
|2,05
|918.412.998
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,46
|645.347.519
|% -1,99
|
|KARSN
|4,64
|1.025.268.905
|% 1,98
|
|IHLGM
|1,48
|272.867.663
|% 1,37
|
|HLGYO
|4,13
|657.565.083
|% 6,72
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4141
|7,4160
|% 0,65
|
|Euro
|9,0200
|9,0266
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1135
|10,1642
|% 0,22
|
|Frank
|8,3488
|8,3991
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9729
|1,9828
|% 0,75
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-22,72
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.903
|2.977
|-15,50
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|-7,50
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,80
|54,80
|-1,30
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, ISCTR, AKBNK
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 28 kaybederek (% -1.62 ) 1, 350
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, GLBMD, RAYSG, OZRDN, BTCIM, VERTU, UMPAS, AYCES, AGYO, SAFKR
-
15:58
TKNSA, YGGYO, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:58
YBTAS, COSMO, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında