***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
02.04.2020 17:19
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Pioneer Funds – U.S. High Yield Corporate Bond 54.101.772,18 USD 1.363,64 11,84 USD 16.145,45 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834349
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0890
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,1205
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05342,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,94
|Açılış
|: 342,22
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1595
|8,2004
|% -1,28
|
|Frank
|6,7731
|6,8139
|% -2,05
|
|Riyal
|1,7515
|1,7603
|% -1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,38
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,45
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|28,89
|28,89
|4,15
|
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