***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
03.11.2020 15:21
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Amundi Funds II–Global High Yield 7.965.581,12 USD 136,86 126,27 USD 17.281,44 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885769
BIST
16:401.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:408,5364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0963
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:409,9935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1702
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:40523,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,68
|Açılış
|: 523,06
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:40
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,20
|241.577.665
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.464.542
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,35
|1.044.937.382
|% -0,16
|
|PETKM
|4,22
|1.042.868.413
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,20
|1.039.507.921
|% -6,16
|
|TSKB
|2,33
|889.315.663
|% -8,63
|
|GARAN
|6,64
|794.737.894
|% 0,45
|
|TSKB
|2,33
|889.315.663
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,20
|1.039.507.921
|% -6,16
|
|PETKM
|4,22
|1.042.868.413
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,43
|473.740.537
|% -0,41
|
|ODAS
|3,23
|588.602.371
|% 1,25
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5329
|8,5364
|% 1,14
|
|Euro
|9,9884
|9,9935
|% 1,73
|
|Sterlin
|11,0613
|11,1167
|% 1,77
|
|Frank
|9,2927
|9,3487
|% 1,64
|
|Riyal
|2,2676
|2,2789
|% 1,06
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,94
|
|Altın Gr.
|522
|522
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|62,00
|
|Tam
|3.445
|3.530
|63,02
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|30,48
|
|Çeyrek
|835
|854
|15,24
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|1,01
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:52GRNYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 967, 881 adet işlem
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16:51KSTUR
Yüzde 9.16 oranında artışla 129.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 435 adet işlem
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16:50XU100
Endeks 1, 134 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 15, 726.00 milyon TL de
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16:48VKFYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 665, 078 adet işlem
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16:46CEOEM
Yüzde 5.50 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 889, 566 adet işlem