***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.04.2021 13:51
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
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Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
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Fona İlişkin Bilgiler
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
AMUNDI FUNDS II - Global High Yield 8.017.761,99 USD 136,861 138,06 USD 18.895,03 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923777
BIST
15:001.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,42
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
15:008,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0562
|Açılış
|: 62,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 62,7400
|
8,2136
En Düşük
8,1173
15:009,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0623
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
9,7730
En Düşük
9,6365
15:006,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,03
|Açılış
|: 6,56
|
|Önceki Kapanış
|: 6,59
|
6,62
En Düşük
6,53
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CEOEM
|6,60
|48.168.359
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|133.792
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.922.715
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.566.063
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.242.568
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|37.259.961
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|876.515.354
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,28
|764.659.009
|% 1,98
|
|THYAO
|12,80
|608.552.823
|% 0,31
|
|GARAN
|6,74
|603.554.112
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,46
|588.496.259
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,97
|876.515.354
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|273.401.816
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|109.636.871
|% 0,88
|
|TSKB
|1,38
|129.106.718
|% 0,00
|
|GARAN
|6,74
|603.554.112
|% -0,74
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1793
|8,1844
|% 0,69
|
|Euro
|9,7230
|9,7328
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2553
|11,3117
|% 0,38
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,50
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-9,98
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|7,84
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|3,79
|
|Çeyrek
|729
|746
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,58
|