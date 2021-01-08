***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.01.2021 10:17
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan geleceğe yönelik beklentilerde güncelleme yapılmıştır. Güncel sunum ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898068
BIST
11:381.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
11:387,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
11:389,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
11:38449,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,74
|Açılış
|: 449,30
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler11:38
|INVEO
|58,30
|49.034.098
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.012.464
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|CMENT
|47,60
|1.025.066
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|FMIZP
|139,20
|37.399.873
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,52
|1.115.397.396
|% -3,08
|
|SISE
|7,44
|839.328.251
|% 0,81
|
|THYAO
|12,91
|747.566.660
|% 1,81
|
|OTKAR
|423,10
|597.925.164
|% -1,81
|
|PETKM
|5,30
|507.565.662
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,52
|1.115.397.396
|% -3,08
|
|SISE
|7,44
|839.328.251
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,57
|151.579.887
|% 1,29
|
|PETKM
|5,30
|507.565.662
|% 0,95
|
|TSKB
|1,86
|172.364.269
|% 0,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3934
|7,3958
|% 0,65
|
|Euro
|9,0415
|9,0598
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9856
|10,0357
|% 0,51
|
|Frank
|8,2785
|8,3284
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9613
|1,9711
|% 0,47
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-21,89
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,81
|54,81
|0,43
|