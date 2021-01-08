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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

08.01.2021 10:17



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan geleceğe yönelik beklentilerde güncelleme yapılmıştır. Güncel sunum ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898068


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Altın Gr. 449 449 -2,74  
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Yarım 1.441 1.479 -17,57  
Çeyrek 723 739 -8,78  
Gümüş.Ons 26,48 26,52 -0,68  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,13  
B. Petrol 54,81 54,81 0,43  
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