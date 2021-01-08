***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan geleceğe yönelik beklentilerde güncelleme yapılmıştır. Güncel sunum ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898068BIST