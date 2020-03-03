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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.03.2020 13:23
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020

Ek Açıklamalar
İlgi : 20.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ilgide yer alan açıklamamız kapsamında gerekli başvuru 03.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823887


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Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,26 17,31 0,62  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,07  
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