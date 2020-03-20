***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.03.2020 09:58
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.03.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.02.2020 ve 03.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca ilgide kayıtlı özel durum açıklamalarında Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında satılmak üzere 7.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma aracının ihracına ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı 19.03.2020 tarih, 2020/18 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830939
BIST
12:4687.730
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 2.535,04
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
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En Düşük
86.941
12:466,5052
En Yüksek
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|: -0,60%
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|: 6,5100
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|Önceki Kapanış
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|: 6,9880
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.122.763
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.731.097
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.037
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,12
|6.474.341
|% -2,50
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|THYAO
|8,15
|226.246.481
|% 2,64
|
|ASELS
|21,62
|223.870.992
|% 2,46
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|ODAS
|1,24
|91.163.989
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|116.566.289
|% 2,11
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6158
|7,6540
|% 1,62
|
|Frank
|6,5942
|6,6339
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7245
|1,7332
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|36,96
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.091
|2.145
|37,14
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|17,97
|
|Çeyrek
|507
|519
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,91
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,15
|
|B. Petrol
|30,39
|30,39
|1,92
|