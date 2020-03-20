***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 03.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.03.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2021Ek Açıklamalarİlgi: 20.02.2020 ve 03.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca ilgide kayıtlı özel durum açıklamalarında Bankamızca 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında satılmak üzere 7.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma aracının ihracına ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı 19.03.2020 tarih, 2020/18 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830939BIST