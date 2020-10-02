***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.10.2020 12:49
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanına ilişkin ilgide yer alan açıklamamızda belirtilen başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877963
BIST
12:481.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:487,7336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:489,0719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0258
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
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9,1311
En Düşük
9,0459
12:48476,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,56
|Açılış
|: 476,07
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:48
|YAPRK
|70,95
|6.200.009
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.087.407
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|BMELK
|10,95
|1.240.449
|% 9,94
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|548.314
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,11
|1.296.100.963
|% 2,89
|
|KRDMD
|3,44
|611.316.958
|% 0,88
|
|ASELS
|18,56
|573.493.142
|% 0,16
|
|GARAN
|7,14
|558.493.963
|% 0,28
|
|TURSG
|6,09
|351.531.142
|% 0,83
|
|SISE
|7,11
|1.296.100.963
|% 2,89
|
|KRDMD
|3,44
|611.316.958
|% 0,88
|
|HURGZ
|2,24
|266.844.764
|% -8,20
|
|GARAN
|7,14
|558.493.963
|% 0,28
|
|ODAS
|2,84
|217.357.362
|% 1,79
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7247
|7,7336
|% -0,16
|
|Euro
|9,0495
|9,0719
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0076
|10,0578
|% 0,61
|
|Frank
|8,3919
|8,4424
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0625
|2,0729
|% 0,23
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,33
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|7,07
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|3,42
|
|Çeyrek
|759
|777
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|