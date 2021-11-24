***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
24.11.2021 10:34
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979390
BIST
13:021.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 42,60
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:0212,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,2062
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:0214,1289
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,3084
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:02727,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -10,79
|Açılış
|: 727,75
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:02
|RALYH
|14,74
|19.812.360
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.058.559
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.496.448
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.240.385
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.434.221
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.122.182
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|238,00
|13.199.284
|% -6,08
|
|IDEAS
|40,28
|21.253.741
|% -5,00
|
|GESAN
|23,96
|34.731.880
|% -4,85
|
|GARAN
|11,80
|2.299.030.300
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,50
|1.352.145.832
|% 1,74
|
|PETKM
|8,04
|1.333.675.958
|% 1,39
|
|KRDMD
|8,97
|1.302.772.920
|% 2,99
|
|AKBNK
|6,96
|1.198.892.634
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,50
|1.352.145.832
|% 1,74
|
|GARAN
|11,80
|2.299.030.300
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,22
|415.301.470
|% 2,30
|
|AKBNK
|6,96
|1.198.892.634
|% 0,87
|
|PETKM
|8,04
|1.333.675.958
|% 1,39
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5908
|12,6011
|% -1,61
|
|Euro
|14,1134
|14,1289
|% -2,14
|
|Sterlin
|16,8493
|16,9338
|% -1,52
|
|Frank
|13,4713
|13,5524
|% -1,58
|
|Riyal
|3,3633
|3,3802
|% -1,32
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|0,01
|
|Altın Gr.
|729
|729
|-9,30
|
|Cumhuriyet
|4.821
|4.894
|65,00
|
|Tam
|4.790
|4.927
|60,97
|
|Yarım
|2.315
|2.383
|29,49
|
|Çeyrek
|1.161
|1.192
|14,75
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,59
|9,61
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,20
|