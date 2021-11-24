***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979393BIST