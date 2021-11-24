***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
24.11.2021 10:35
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979393
BIST
13:011.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 42,26
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:0112,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,2062
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:0114,1289
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,3084
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:01727,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -10,79
|Açılış
|: 727,75
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:01
|RALYH
|14,74
|19.812.360
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.058.559
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.496.448
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.240.385
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.434.221
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.122.182
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|238,00
|13.199.284
|% -6,08
|
|IDEAS
|40,28
|21.253.741
|% -5,00
|
|GESAN
|23,96
|34.731.880
|% -4,85
|
|GARAN
|11,80
|2.299.030.300
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,50
|1.352.145.832
|% 1,74
|
|PETKM
|8,04
|1.333.675.958
|% 1,39
|
|KRDMD
|8,97
|1.302.772.920
|% 2,99
|
|AKBNK
|6,96
|1.198.892.634
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,50
|1.352.145.832
|% 1,74
|
|GARAN
|11,80
|2.299.030.300
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,22
|415.301.470
|% 2,30
|
|AKBNK
|6,96
|1.198.892.634
|% 0,87
|
|PETKM
|8,04
|1.333.675.958
|% 1,39
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5908
|12,6011
|% -1,61
|
|Euro
|14,1134
|14,1289
|% -2,14
|
|Sterlin
|16,8824
|16,9670
|% -1,33
|
|Frank
|13,4911
|13,5724
|% -1,43
|
|Riyal
|3,3683
|3,3852
|% -1,18
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,36
|
|Altın Gr.
|726
|726
|-12,19
|
|Cumhuriyet
|4.801
|4.874
|45,00
|
|Tam
|4.768
|4.905
|38,93
|
|Yarım
|2.305
|2.373
|18,83
|
|Çeyrek
|1.156
|1.186
|9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|0,25
|