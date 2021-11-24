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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

24.11.2021 10:34
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979391


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MIATK 21,02 11.496.448 % 9,99  
ATATP 68,80 65.240.385 % 9,99  
TUCLK 16,00 42.434.221 % 9,97  
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Riyal 3,3633 3,3802 % -1,32  
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13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 0,01  
Altın Gr. 729 729 -9,30  
Cumhuriyet 4.821 4.894 65,00  
Tam 4.790 4.927 60,97  
Yarım 2.315 2.383 29,49  
Çeyrek 1.161 1.192 14,75  
Gümüş.Ons 23,58 23,60 -0,08  
Gümüş Gr. 9,59 9,61 -0,16  
B. Petrol 82,11 82,11 -0,20  
Seans Raporu 13:02
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