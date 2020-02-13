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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.02.2020 19:07
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar dağıtım tablosuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 13.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YKBNK, TRAYKBNK91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YKBNK, TRAYKBNK91N6 0 0

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 tarihli kararı ile Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, net dönem karından 180.002.988,58 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve 2.551.492,96 TL'nin ise gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde ayrılması sonrasında ulaşılan 3.417.505.290,05 TL TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2019 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu ekte yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yapı Kredi 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Yapı Kredi 2019 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.447.051.284
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.102.781.550,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.338.935.813,59
4. Vergiler ( - ) 738.876.042
5. Net Dönem Kârı 3.600.059.771,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 180.002.988,58
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.420.056.783,01
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler 2.551.492,96
19. Olağanüstü Yedek 3.417.505.290,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818933


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ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
RHEAG 2,35 28.681.282 % 14,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8582 7,8976 % 0,60  
Frank 6,1437 6,1807 % -0,23  
Riyal 1,6055 1,6136 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 8,64  
Altın Gr. 306 306 1,47  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 0,15  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 56,27 56,27 0,48  
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