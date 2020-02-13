***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar dağıtım tablosuna ilişkin Yönetim Kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 13.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)YKBNK, TRAYKBNK91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)YKBNK, TRAYKBNK91N6 0 0Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 tarihli kararı ile Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, net dönem karından 180.002.988,58 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve 2.551.492,96 TL'nin ise gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde ayrılması sonrasında ulaşılan 3.417.505.290,05 TL TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2019 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu ekte yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yapı Kredi 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Yapı Kredi 2019 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.447.051.2842. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.102.781.550,05Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.338.935.813,594. Vergiler ( - ) 738.876.0425. Net Dönem Kârı 3.600.059.771,596. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 180.002.988,588. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.420.056.783,01Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler 2.551.492,9619. Olağanüstü Yedek 3.417.505.290,0520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818933BIST