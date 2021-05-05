***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.05.2021 09:50
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yapı ve Kredi Bankası'nın tüm kredi notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934553
BIST
11:091.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:098,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0313
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:0910,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0096
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:09476,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 476,33
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TSPOR
|2,29
|73.347.347
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|DITAS
|16,55
|13.111.302
|% 8,24
|
|MTRKS
|41,34
|77.592.551
|% 7,66
|
|MMCAS
|7,50
|51.360
|% 7,14
|
|VAKFN
|19,17
|38.343.067
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|27.698.056
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.294.651
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|45,82
|2.421.877
|% -7,66
|
|EREGL
|19,36
|317.149.339
|% -1,48
|
|PETKM
|6,95
|268.587.829
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,69
|252.505.938
|% 0,79
|
|CANTE
|4,67
|242.294.651
|% -9,85
|
|GARAN
|7,24
|236.627.491
|% -0,41
|
|CANTE
|4,67
|242.294.651
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|99.620.419
|% -0,48
|
|PETKM
|6,95
|268.587.829
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,80
|60.166.005
|% -0,46
|
|TSPOR
|2,29
|73.347.347
|% 9,57
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3484
|8,3557
|% 0,38
|
|Euro
|10,0130
|10,0204
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,5619
|11,6199
|% 0,34
|
|Frank
|9,0757
|9,1303
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2193
|2,2305
|% 0,31
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,44
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,80
|