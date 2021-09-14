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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

14.09.2021 19:25



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Çimenoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Tırnaklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Virma Sökmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Y. Ali Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi Gökhan Erün Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi Melih Poyraz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Mehmet Tırnaklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Ahmet F. Ashaboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Mehmet Tırnaklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Melih P
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